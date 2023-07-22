У САУ "Богдані" все зроблено так, що при підриві екіпаж виживає. Враження ЗСУ від української розробки

САУ броньована та всередині обладнана ременями, аби убезпечити артилеристів

САУ "Богдана" українського виробництва продовжує збирати компліменти від військових після нещодавнього офіційного взяття озброєння до Збройних сил України. Артилерист Дмитро із Першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна у відео Bohun.Brigade в YouTube розповідає, що стріляє з "Богдани" вже вдруге та оцінив, як оформлений салон всередині задля безпеки екіпажу.

"У плані безпеки, то там все зроблено так, що при підриві екіпаж виживає. Вона броньована, сидіння також з ременями, не знаю, який вони заряд можуть витримати, але вона у плані безпеки чудово зроблена", — каже військовий, додаючи, що для далеких поїздок салон все ж не розрахований.

Говорячи про важливість такого озброєння Дмитро підкреслив, що артилерія створює підтримку для піхоти та є їхнім тилом, тому така зброя точно знадобиться ЗСУ.

На початку червня "Телеграф" писав, що удосконалена САУ "Богдана" була помічена на українських дорогах.

"Богдана" – перша самохідна гаубиця так званого "натовського" калібру, розроблена фахівцями українського оборонно-промислового комплексу. Розробку першої в Україні колісної 155 мм артилерійської системи 2С22 "Богдана" розпочали у 2016 році. Вона була встановлена на шасі КрАЗ-63221 із броньованою кабіною. Важливість "Богдани" у тому, що це перша українська САУ, яка може використати боєприпаси стандарту НАТО – 155 мм калібру.