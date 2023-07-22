Війна — день 514: ЗСУ долають російську оборону і продовжують просування

Оперативно про головне за добу

Війна росії проти України триває, а основні бої відбуваються на низці напрямків на сході та півдні нашої країни. Поки ЗСУ успішно просуваються під Бахмутом, на Мелітопольському та Бердянському напрямках ворогові вдається відтісняти українських захисників на напрямі Куп’янська. Сили оборони України стикаються з викликами у вигляді величезних площ мінних полів, однак у Києві натякають, що незабаром просування може набрати темпу.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 22 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Інспекція США не виявила в Україні ознак розкрадання західної зброї, яка була передана у рамках військової допомоги.

Інформацію за 19 липня дивіться за посиланням: Війна — день 511: окупанти намагаються відвернути ЗСУ від Бахмута і наступають у бік Куп’янська

З даними за 20 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 512: ЗСУ має успіхи на фронті, а окупанти продовжують обстріли міст

Про те, що відбувалося 21 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 513: росія забруднює у санкціях, але продовжує кошмарити Україну