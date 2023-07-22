Росіяни тиснуть під Куп'янськом та Кремінною, ЗСУ просуваються під Бахмутом і на півдні: свіжі карти боїв

Росіяни запекло опираються українському контрнаступу, але Сили оборони просуваються

Триває 514-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 21 липня українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту, на деяких досягли успіхів. Ворог міг просунутися в районі Куп’янська та Кремінної та стягує додаткові сили під Авдіївку.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни зосередили основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, за добу там сталося 33 бойові зіткнення.

Луганська та Харківська області

Російські війська продовжували наступати в районі Куп’янська і, за даними російських джерел, змогли просунутися. Спікер Західного угруповання військ рф сергій зібінський стверджував, що росіяни захопили п’ять українських опорних пунктів і чотири наглядові пункти під час боїв біля залізничної станції Сеньківка і Масютівка.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили атаки окупантів на південний захід від Масютівки. Спікер Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що росіяни намагаються захопити бойову ініціативу на Куп’янському напрямі.

Луганська та Харківська області

Російські війська продовжували наступальні операції в районі Кремінної та, як повідомляється, досягли незначного прогресу 21 липня. У Генштабі України повідомляли, що ворог вів безуспішні наступальні дії поблизу Надії, Макіївки, Невського, Діброви. Українські сили продовжували наземні атаки на лінії Куп’янськ-Сватово-Кременна та не просунулися 21 липня.

Донецька область

Українські війська продовжували контрнаступальні операції на північному та південному флангах Бахмута та досягли успіхів. Геолокаційні кадри показують просування вздовж траси E40 (Бахмут-Слов’янськ) на північний схід від Оріхово-Василівки.

Генштаб України повідомив, що Сили оборони продовжували наступальні дії на північ і південь від Бахмута, де російські сили розгорнули підкріплення. Український Генштаб повідомив, що тривають запеклі бої на напрямках Оріхово-Василівка-Парасковіївка та Кліщіївка-Андріївка.

Бахмутський напрямок

Сергій Череватий повідомив, що українські війська продовжують утримувати ініціативу на Бахмутському напрямку, активізуючи наступальні дії.

Росіяни здійснили атаки в районі Бахмута і не досягли успіхів. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південно-західній околиці Кліщіївки та поблизу Григорівки.

Українські війська проводили наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк і не досягли успіхів. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що українські сили досягли успіху в районі Авдіївки за останні два-три тижні.

Донецька область

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Первомайського, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Барабаш повідомив, що ворог продовжує спроби оточити Авдіївку та перекидає підкріплення.

"Південна вісь"

Українські війська 21 липня продовжили контрнаступальні дії вздовж кордону між Запорізькою та Донецькою областями та досягли успіхів у цьому напрямку. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ просунулися ближче до Приютного.

Український Генштаб повідомив, що українські сили досягли успіху в напрямку Новодарівка-Приютне.

Окупанти наступали на цій ділянці фронту, але успіху не мали. У Генштабі України повідомили, що вони безуспішно намагалися відбити раніше втрачені позиції на північ від Приютного.

Запорізька область

Українські війська продовжували контрнаступні дії на заході Запорізької області. Український Генштаб повідомив про успіх на напрямках Новоданилівка-Вербово та Новоданилвіка-Роботино.

Херсонська та Миколаївська області

Як повідомляв "Телеграф", російські ДРГ намагаються прорватися через кордон України у Сумській та Чернігівській областях, про ситуацію розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, керівник Об’єднаного оперативного штабу Сергій Наєв.