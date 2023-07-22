Били "шахедами" і не лише: ворог продовжив нічний терор України (фото)

Росіяни почали активніше використовувати розвідувальні БПЛА

Росіяни не перестають бити по мирних містах України — у ніч на 22 липня вони атакували нашу країну дронами-камікадзе. Також окупанти обстріляли Нікополь із важкої артилерії, є постраждалі.

Про атаку розповіла керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону.

Вона зазначила, що порівняно з попередніми ночами ця була відносно спокійною. Проте активність ворога не припиняється і росіяни почали активніше використовувати розвідувальні БПЛА.

"Це говорить про те, що ворог взяв певну паузу для збирання інформації. Але навіть ця пауза була заповнена звуками "Шахедів" у нашій зоні відповідальності", — зазначила Гуменюк.

Вона уточнила, що Сили оборони вночі відпрацювали по трьох цілях, спрямованих через Миколаївщину у напрямку центральних областей. Українські захисники знищили ворожі цілі над Миколаївською та Кіровоградською областями. Також два дрони були збиті над Дніпропетровщиною.

За словами Гуменюк, ця атака мала на меті насамперед розвідку реагування Сил протиповітряної оборони. Також минулої ночі на півдні України було збито два ворожі розвідувальні безпілотники. Так росіяни намагаються збирати інформацію, зокрема і щодо припортової інфраструктури. Такий висновок можна зробити з того, що активність ворога спостерігається з акваторії Чорного моря у напрямку узбережжя.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, вночі окупанти атакували область дронами. Сили ППО збили ворожий "шахед". Крім того, росіяни з тяжкої артилерії обстріляли Нікополь. Чоловік 57 років та його 78-річна мати отримали осколкові поранення, вони були госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Також незначні поранення зазнав 42-річний житель Нікополя.

Під удар потрапили будинки людей

Наслідки артобстрілу Нікополя

Близько третьої години ночі, під час повітряної тривоги, звуки вибухів чули мешканці міста Кропивницький, інформувало "Суспільне Кропивницький".

Як повідомили у Повітряних силах України, у ніч на 22 липня було знищено п'ять ворожих "шахедів" та дев'ять розвідувальних дронів збито 21 липня.

"Уночі 22 липня 2023 року російські окупанти атакували з південно-східного напрямку п’ятьма ударними дронами "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил усі 5 дронів-камікадзе знищено!", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу 21 липня ППО знищила дев’ять розвідувальних безпілотників рф оперативно-тактичного рівня.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч на 21 липня росіяни завдали удару по Гуляйпільській громаді Пологівського району. Під удар потрапило сільгосппідприємство, загинули мирні мешканці.