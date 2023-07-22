Захищатимуть небо: стало відомо, навіщо Німеччина передала лазерні ціловказівники ЗСУ

Використовувати цілевказівники можна за допомогою БПЛА

Німеччина у новому пакеті військової допомоги передала Україні систему, яка покращить точність поразки ворожих цілей на відстані до 70 км. Мова йде про лазерні покажчики мети, які, як вважалося раніше, потрібні будуть для систем ППО, але це виявилося не так.

Про це йдеться на сайті німецького уряду. Зокрема, ЗСУ отримають 10 танків Leopard 1А5, боєприпаси, 40 бойових машин піхоти MARDER з боєприпасами, 40 зенітних самохідних установок GEPARD, сотні тисяч аптечок та лазерні цілепокажчики.

Ці покажчики необхідні артилерії, саме снарядів Vulcano, а не для ЗРК IRIS-T. Ці боєприпаси і так вважаються високоточними, але лазерні цілепокажчики підвищать їхню точність до 1 метра при попаданні в ціль на відстані до 70 км. Зазначається, що використовувати покажчик цілі можна за допомогою БПЛА.

Нагадаємо, що боєприпаси Vulcano бувають двох варіантів: BER і GLR і відрізняються дальністю поразки цілі та точністю. Наприклад, снаряди GLR оснащені напівактивною лазерною системою наведення з програмованим підривником, що дозволяє знищувати цілі в русі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у США зробили важливу заяву про передачу Україні винищувачів F-16. координатор із стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі озвучив терміни, коли літаки можуть з’явитися в Україні.