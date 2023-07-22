ППО не спрацювала? У Криму після серії вибухів почалася евакуація та зупинено рух поїздів (відео)

У ЗСУ заявили про знищення нафтобази та складів армії рф

У суботу, 22 липня, в окупованому Криму пролунали вибухи. У селищі Октябрське Красногвардійського району під удар потрапив склад із боєприпасами, відбувається масштабна детонація, з п’ятикілометрової зони евакуюють людей.

Як заявив окупаційний "глава" Криму сергій аксьонов, "руйнувань і постраждалих, за попередніми даними, немає".

Водночас, за його словами, ухвалено рішення про евакуацію населення в радіусі 5 кілометрів від місця НП, людей відправлять до пунктів тимчасового розміщення. аксьонов додав, що також призупинено рух Кримською залізницею.

У Telegram-каналі "Николаевский Ванек" підтверджують, що в Октябрському є влучання не лише у склад боєприпасів, а й у нафтобазу. Про це також повідомляли очевидці.

Нагадаємо, окупаційна "влада" півострова звинувачує Україну в атаці інфраструктурних об’єктів безпілотниками. Як повідомляють місцеві жителі, звуки вибухів було чути й у Джанкойському районі. Також після вибухів сталася пожежа на залізничній станції "Елеваторна" у Октябрському.

Центр стратегічних комунікацій ЗСУ підтвердив, що Сили Оборони знищили нафтобазу та склади армії рф у Октябрському.

Як повідомляв "Телеграф", 21 липня потужний вибух пролунав в окупованому Сімферополі. На місці вибуху одразу почалася пожежа, яка торкнулася одразу кількох приватних підприємств. Серед них: "Фермерський острівець" з пивним магазином та аптекою.