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Яке покарання загрожує чоловікам, які незаконно виїхали з України під час війни: відповідь адвоката

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Законні підстави для виїзду за кордон під час війни мають лише деякі категорії Новина оновлена 22 липня 2023, 15:11
Законні підстави для виїзду за кордон під час війни мають лише деякі категорії. Фото Колаж "Телеграфу"

Жодної кримінальної відповідальності за це не передбачено

Через війну з російськими окупантами, українським чоловікам віком 18-60 років заборонено виїжджати з України. Існує низка винятків, а ось за незаконний перетин кордону загрожує покарання у вигляді штрафу.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець у інтерв’ю "ТСН".

За його словами, максимальне покарання для тих, хто під час війни перетне кордон поза пунктами пропуску і залишиться за межами України — адміністративний штраф.

"Насправді максимально, що очікує чоловіків за перетин кордону у разі, якщо це сталося поза пунктами пропуску, — це адміністративний штраф. Однак у разі, якщо минуло більше року з моменту цієї події, то навіть адміністративного штрафу не буде. Жодної кримінальної відповідальності за це не передбачено", — сказав адвокат.

Водночас важливо розуміти, що чоловіки, які незаконно виїхали з України та опинилися за кордоном, не мають шансу набути там статусу біженця. Більше того, їх повертають назад до України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що багатодітні батьки мають право на виїзд з України під час війни: які для цього потрібні документи.

Теги:
#Чоловіки #Війна #Покарання #Виїзд за кордон