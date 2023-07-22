Терорист бородай потрапив під танковий обстріл під Бахмутом

Росіяни кажуть, що за машиною стежив дрон

Після новини про ліквідацію одного з відомих російських пропагандистів стало відомо про те, що російський депутат держдуми і відомий терорист олександр бородай потрапив під обстріл ЗСУ під Бахмутом.

Фотографії наслідків прильоту показав Telegram-канал "Оперативний ЗСУ". При цьому, судячи з фото, сам бородай не постраждав, проте осколками посікло машину та поранило деяких його соратників.

Своєю чергою, пропагандистські пабліки інформують про те, що біля машини вибухнув танковий снаряд, коли вона знаходилася на відкритій ділянці дороги. Вони повідомляють, що постріл було зроблено з відстані близько 3 кілометрів, а за машиною терориста стежили з дрона.

Як відомо, бородай був учасником конфлікту в Придністров’ї, а також двох чеченських воєн. 2014 року він брав участь у боях на Донбасі, а потім очолював окупаційну адміністрацію з ігорем гіркіним.

До речі, гіркіна напередодні затримали у росії за статтею про екстремізм і відправили його до СІЗО до 18 вересня. Також було затримано і одразу ж відпущено ще одного терориста павла губарьова, який влаштував одиничний пікет з вимогою відпустити гіркіна.