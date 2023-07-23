Створено спеціально для України: Британія передала ЗСУ важливе озброєння (фото)

Українські фахівці встановлювали ці ракети на звичайні вантажівки

Великобританія передала Україні кілька десятків мобільних наземних платформ Wolfram для пуску ракет Brimstone. Вони збільшать точність влучення.

Про це повідомили аналітики порталу Oryxspioenkop у Twitter.

Цікаво, що ця машина не стоїть на озброєнні Британії і найімовірніше була створена спеціально для України.

Мобільна наземна платформа Wolfram для Brimstone 1/2

Wolfram — це мобільна наземна платформа з ракетою MBDA і транспортним засобом Supacat, яку можна використовувати "для переміщення вздовж російських ліній оборони та завдання ударів по ворогу", пише The Independent.

Британія постачає Україні протикорабельні ракети Brimstone, оскільки вони можуть працювати і по наземних цілях. Водночас виникла проблема з пусковими установками для боєголовок, оскільки раніше вони таким чином не застосовувалися.

Тому українські фахівці встановлювали Brimstones на прості вантажівки. Інформації про результати такого застосування британських ракет зі зрозумілих причин немає у відкритому доступі, але можна припустити, що цілі з такою імпровізованою пусковою установкою вражали набагато меншою точністю.

Пуск Brimstone з вантажівки

Очевидно, тепер Британія розробила спеціальну наземну пускову установку для ракет Brimstones, які були поставлені Україні. За даними аналітиків, перші машини вже надійшли до ЗСУ.

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