"рф розпочала підготовку": в ГУР заявили про нові атаки на енергосистему України, а експерти озвучили терміни

Українці готові до такого розвитку подій краще, ніж минулого разу

Окупанти планують повторити масовані удари по українській енергосистемі, як це було восени та взимку 2022 року.

Про це заявив заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Ми-Україна".

"Ми відслідковуємо всі питання, які стосуються розвідки рф наших енергетичних обʼєктів. Вони розпочали таку роботу – здійснюють дорозвідку, використовують і космічну розвідку. Для того, щоб встановити стан нашої енергетики та визначити ті критичні обʼєкти для нас, які будуть впливати на нашу систему енергетики загалом", — розповів представник української розвідки.

Інформацію від ГУР прокоментував і військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Він звернув увагу, що вже давно говорить про таку небезпеку і попередив українців, щоб вони поставилися до цієї новини серйозно. Він також зазначив, що українці готові до такого розвитку подій краще, ніж минулого разу, а отже, зима буде легшою, ніж минула.

"Ні — це не розгонка паніки, а заклик до готовності. В серпні минулого року я записував велике відео і радив, як підготуватися до можливого енерготерору, який стався. Вивчаючи історію імперської росії та радянського союзу я добре знаю, що військова доктрина рф — це рух по колу. Вони постійно повторюють тактику своїх ударів. І якщо це передбачати, можливо їх перемогти. Не можна виключати, що ворог сподівається переграти нас ракетами "Кинджал", які можуть накопичувати. Вистоїмо! Повірте! Все буде добре. І точно буде краще, ніж минулої зими", — вважає Коваленко.

Про особливості роботи енергосистеми України в умовах війни читайте у статті на Телеграфі: "На піку енергоспоживання: чи варто українцям готуватися до нових відключень світла?" .

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому електромережі не витримують навантаження.