За тиждень-два не закінчиться: у США дали прогноз, скільки триватиме контрнаступ ЗСУ
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Україна зіткнулася з потужним опором
Контрнаступ ЗСУ все ще перебуває на ранній стадії, а українських військових чекає "тривала і важка боротьба", щоб повернути свою територію.
Як повідомив в інтерв’ю CNN голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен, Україна вже спромоглася відвівати половину території, яку спочатку захопили росіяни, проте зараз вона зіткнулася з дуже серйозним опором.
"Це все ще щодо ранніх днів контрнаступу. Це важко. Це не закінчиться протягом наступного тижня або двох. Ми все ще розраховуємо на кілька місяців", — сказав він.
Як повідомлялося раніше, голова Об’єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі раніше заявляв, що український контрнаступ ще далекий від провалу, оскільки основні сили ЗСУ ще не були пущені в бій. При цьому він зазначав, що головною проблемою для українських захисників є великі мінні поля, через які важко пробитися.
Подібну інформацію озвучив і президент України Володимир Зеленський, який зазначив, що через пізній початок контрнаступу росіяни зуміли підготуватися до протистояння та замінувати всі захоплені території.