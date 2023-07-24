Ворог просунувся на одній ділянці фронту, а ЗСУ тіснить його під Бахмутом і півдні: карти боїв

Росія намагається видати свої незначні успіхи в Луганській та Харківській областях за значні тактичні досягнення

Триває 516-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, Сили оборони продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту і 23 липня просунулися в районі Старомайорського (кордон Донецької та Запорізької областей), а також у районі Кам’янського (Запорізька область) та Хромового (Б). Росіянам вдалося просунутися під Сватовим.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни продовжують бути найактивнішими на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, протягом доби сталося 27 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

Війська РФ 23 липня продовжували наступальні дії на лінії Сватово-Кремінна і, як повідомляється, досягли тактично значущих успіхів на південний захід від Сватового.

У Генштабі ЗСУ повідомляли, що росіяни без успіху наступали у районі н.п. Надія Луганської області, Торського та Григорівки Донецької області.

Луганська та Харківська області

У Міноборони Великобританії заявили, що росія намагається видати свої незначні успіхи у Луганській та Харківській областях за значні тактичні здобутки.

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Донецька область

ЗСУ продовжували контрнаступальні операції в районі Бахмута і досягли успіхів. Українське джерело повідомило, що Сили оборони просунулися на північний захід від Хромового, а російський "військор" стверджував, що ЗСУ відтіснили росіян до межі міста.

Окупанти 23 липня продовжували наступальні дії в районі Бахмута, проте підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі України повідомили, що ЗСУ відбивали атаки росіян у районі Богданівки, Оріхово-Василівки, Івановського та Кліщіївки.

Бахмутський напрямок

Війська рф 23 липня продовжували наступальні дії на фронті Авдіївка — Донецьк, але підтверджених успіхів не досягли. У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші воїни відбили їхні атаки у Авдіївки, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки.

Донецька область

"Південна вісь"

ЗСУ продовжували наступальні операції вздовж західної частини Донецького та східного кордону Запорізької області та просунулися. На кадрах геолокації видно, що українські сили увійшли до північної частини Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки), хоча довжина нинішніх позицій ЗСУ там незрозуміла.

Російський "військор" стверджував, що ЗСУ просунулися на північ від Старомайорського та на північній околиці Приютного (14 км на південний захід від Великої Новосілки).

Окупанти продовжували наступ вздовж західного кордону Донецької області та східної частини Запорізької області, але 23 липня не просунулися вперед. У Генштабі ЗСУ повідомили, що наші бійці відобразили спроби росіян відбити втрачені позиції у районі н.п. Приютне та південніше Новодарівки.

Запорізька область

Українські сили продовжували наступальні операції у західній частині Запорізької області та мали успіх. На кадрах із геолокацією видно, що станом на 22 липня ЗСУ дещо просунулися на південь від Кам’янського.

Офіційний представник Таврійського угруповання військ ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що в період з 21 по 22 липня наші війська просунулися більш ніж на 2 кілометри у бік російських оборонних позицій і через лінію фронту на Мелітопольському напрямку.

Тривають бойові зіткнення на східному (лівому березі) Херсонської області та на островах у дельті Дніпра. Російський "військор" заявив, що українські сили зберігають присутність у районі Олешок, і що ЗСУ промацують позиції російської оборони в районі Голої Пристані та Кринки.

Херсонська та Миколаївська області

Прес-секретар Південного оперативного командування ЗСУ Наталія Гуменюк повідомила, що росіяни перекидають у Херсонську область частини з різних ділянок фронту для відновлення, і що російські сили нещодавно створили для цього полігони на острові Джарилгач.

Як повідомляв "Телеграф", голова Державного департаменту США Ентоні Блінкен заявив, що Україна вже спромоглася відвівати половину території, яку спочатку захопили росіяни, проте зараз вона зіткнулася з дуже серйозним опором.