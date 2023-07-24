Є приліт по складу окупантів: ранок у Криму розпочався з потужних вибухів (відео)
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У мережі пишуть про ракети, тоді як "влада" Криму повідомляє про безпілотників
Вранці 24 липня в окупованому Криму пролунали вибухи. Попередньо є прильоти по ворожому складу з боєприпасами у Джанкойському районі. Це недалеко від місця, де 22 липня було зафіксовано приліт по аеродрому.
Як пишуть російські ЗМІ, йдеться про склад у селі Вільне.
"Три ракети вдарили по складу з боєприпасами у селищі Вільне у Джанкойському районі в Криму, після чого почалася пожежа", — пишуть росЗМІ.
Водночас інші пабліки повідомляють, що гучно було також і в районі аеродрому у селі Веселе Красногвардійського району.
Зазначимо, що селища Вільне та Веселе межують одне з одним.
"Зараз хвилин 20 уже бахає, хто знає снаряди рвуться чи що", — пишуть у мережі.
Водночас, так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов повідомив, що в небі над Кримом збили 11 безпілотників.
"Сталося влучання по складу боєприпасів у Джанкойському районі. Також уламками БПЛА пошкоджено приватний будинок у Кіровському районі", — уточнив він.
Місцеві пабліки пишуть, що через атаку з повітря рух машин Кримським мостом тимчасово перекрито.
Він додав, що рух залізницею в Джанкойському районі та по автомобільній трасі Джанкой–Сімферополь тимчасово призупинили. Також розпочалася евакуація мешканців сіл у радіусі 5 км від місця НП у Джанкойському районі.
Раніше "Телеграф" писав про те, що 21 липня потужний вибух пролунав в окупованому Сімферополі.