Китай прокоментував обстріл Одеси і знайшов привід дорікнути Україні

У Піднебесній закликають до переговорів

У Китаї прокоментували руйнівний російський удар по цивільній інфраструктурі в Одесі, але не забули дорікнути Україні за касетні боєприпаси.

Про це повідомляє "Телеграф".

Так, коментуючи останні атаки росіян по центру Одеси, який, до речі, знаходиться під охороною ЮНЕСКО, Міністерство закордонних справ КНР висловило сподівання, що Україна та рф "будуть віддані політичному врегулюванню" війни.

У контексті російсько-української війни речник МЗС зазначила, що Китай "не причетний до виникнення кризи в Україні і не є стороною цього конфлікту". За її словами, позиція Китаю щодо "української кризи" залишається послідовною та чіткою і полягає у сприянні мирним переговорам, які у Пекіні вважають єдиним шляхом припинення війни.

Водночас у МЗС уникли відповіді на питання про те, чи контактує Пекін з російською стороною з приводу обстрілів росіянами портів Одеси із зерносховищами та історичними пам’ятниками на території міста, що знаходяться під охороною ЮНЕСКО. Варто зазначити, що Китай є одним із засновників цієї організації.

При цьому у Піднебесній вирішили прокоментувати і знищення російського пропагандиста з "РІА Новини". Представник Міністерства зазначила, що Китай вже заявляв про можливі гуманітарні проблеми через постачання касетних боєприпасів Києву, а також закликала до дотримання норм міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росія вийшла із "зернової угоди". І поки в Україні розглядають варіант її продовження вже без рф, в країні-агресорці вирішили влаштувати блокаду судноплавства в Міжнародних водах Чорного моря, а також бомбардувати порти та їх інфраструктуру. Від нових масованих атак найбільше страждає Одеса. Наприклад, лише за ніч 23 липня по обласному центру випустили п’ять видів ракет. Загинула людина, а руйнування зазнали і цивільні об’єкти. Зокрема, було зруйновано Спасо-Преображенський собор.