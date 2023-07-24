Окупант зізнався, що в Україні ненавидять армію рф: довів історією героїчної бабусі

Жінку викрали

Незважаючи на розповіді пропагандистів, ненависть до армії рф росіяни відчули в Україні ще на початку повномасштабного вторгнення. Про це особисто зізнався один із загарбників.

Так, один із окупантів під час інтерв’ю росЗМІ розповів, як на самому початку повномасштабного вторгнення вони зайшли в один із населених пунктів і там виявили жінку похилого віку, яка, на перший погляд, позитивно ставилася до росіян — носила їм їжу і так далі. Однак, на подив окупанта, невдовзі виявилося, що коли бабуся ходила до них, то просто збирала інформацію, щоб передати до СБУ.

На жаль, 63-річна українка попалася на "гарячому" та військові злочинці відвезли її у невідомому напрямку.

"Наткнулися на бабусю. Ось тільки ми прийшли. Чуємо вона каже "зайшла група 28 осіб", а нас 29 було. На 1 людину всього помилилася. Зброя каже, автомати, кулемети, вік від 20 до 50. Вони (співслуживці окупанта — Ред.) підходять і кажуть "дайте ваш телефон"… Починають пробивати точно, СБУ, у неї 2 сини проти нас воювало", — розповів він.

На зізнання російського військового вже відреагували в Україні. Так, наприклад, журналіст Денис Казанський заявив, що "Такі історії лише підтверджують, що населення окупованих територій ненавидить загарбників і чекає на українську армію. Росіян здають все, включаючи підлітків та стареньких".

А тележурналіст Андрій Цаплієнко зауважив, що до росіян, мабуть, щось починає "доходити".

"У вас, тв**і, схоже, дуже повільно настає просвітлення, що вас тут ненавидять", — каже він.

Також на цю історію відреагували і прості українці.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Скадовську окупанти стратили медсестру, яка їздила велосипедом з українським прапорцем.