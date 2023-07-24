В УПЦ МП зрікаються "Руського міра". Що відомо про митрополита-українофоба Агафангела, який звинуватив рф в тероризмі

Протягом останніх 20 років служитель церкви займався просуванням кремлівських наративів.

Новий російський ракетний удар по Одесі, який зруйнував Спасо-Преображенський собор, став останньою краплею в чаші терпіння навіть для місцевої єпархії УПЦ МП. Надвечір 23 липня митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел (Олексій Саввін) прямо звинуватив росію у терорі українських міст і геноциді українського народу.

Щоб зрозуміти, чому озвучення таких, здавалось би, прописних істин, є дійсно знаковим явищем, "Телеграф" зібрав головні факти з біографії одного з найвідоміших адептів "руського міра" в Українській православній церкві Агафангела (Саввіна).

Священник, політик і русофіл

Митрополит Одеський та Ізмаїльський народився в Липецькій області рф, проте освіту здобував у Київській та Одеській духовних семінаріях. Рішенням Синоду РПЦ 1975 року Саввін отримав сан єпископа, 1981-го став архієпископом, а вже за 8 років – митрополитом.

На цьому священнослужитель вирішив не зупинятися і, не відходячи від церковних справ, пішов у політику. 1990 року Агафангел став народним депутатом Верховної Ради УРСР (яка після Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року перетворилася на Верховну Раду України 1-го скликання), однак продовжував "служіння" москві. Так, Саввін благословив діяльність радикальної проросійської громадської організації "Единое Отечество", а під час Помаранчевої революції 2004 року активно підтримував Віктора Януковича, називаючи його "достойно обраною народом України людиною".

Микола Азаров і Агафангел

"Дяка Богу, в Україні до справжньої влади прийшли здорові сили на чолі з президентом України В.Ф. Януковичем. І віримо надовго. Від глибини серця, що любить нашу єдину Русь, хотів би звернутися: одумайся, російський народ, зведи очі твої горе, не дай знову обдурити себе мітинговим криком!", – заявляв митрополит Одеський пізніше, згадуючи події 2004-го.

Очоливши список Партії регіонів в Одеській облраді і двічі ставши депутатом, Саввін виступав категорично проти вступу України в ЄС і НАТО, був противником проголошення автокефалії Української православної церкви і публічно називав СРСР "нашою спільною батьківщиною", а Львів – "нашею Чечнею".

З часом прихильність клірика до рф та її уряду лише зростала. Так, 2012 року митрополит заявив, що "тільки з В.В. Путіним у російських людей, які опинилися не з власної вини за межами російської держави і кинутих "демократами", а також у всіх людей доброї волі, що проживають на території країн СНД і усвідомлюють, що наша сила і саме наше виживання – тільки в єдності, пов'язані обгрунтовані ідеї на відновлення і відновлення єдності Святої Русі".

"У той час як нинішні "опозиціонери" отримували на Заході чергові гранти, В.В.Путін виголосив свою Мюнхенську промову, що облетіла весь світ, стала символом справжнього відродження незалежності росії. І на нинішньому найважчому етапі своєї історії російський народ має знову об'єднатися навколо свого національного лідера Володимира Володимировича Путіна в ім'я російської ідеї, в ім'я російської державності, в ім'я порятунку та процвітання Вітчизни!", – заявляв тоді Саввін.

путін і Саввін

Того ж року Агафангел привітав путіна з перемогою на виборах, заявивши, що "перемогли здорові сили російського суспільства, дано рішучу відсіч вашим політичним опонентам і ворогам росії. Перемогли властиві вам: глибока віра в Бога і надія на Нього, вірність і відданість народу росії, любов до російської землі, довіра народу, висока духовність і культура, інтелігентність".

"Вірю, що на нинішньому найважчому етапі своєї історії народ Великої Росії знову об'єднається навколо вас, шановний Володимир Володимирович, свого національного лідера в ім'я російської державності в ім'я порятунку сильної, впливової Росії", — написав Саввін у листі до путіна.

Того ж 2012 року Агафангела запідозрили у пробі рейдерства УПЦ МП на тлі тяжкої хвороби тодішнього предстоятеля — митрополита Київського і всієї України Володимира (Сабодана). Однак той лише помер через два роки, після чого церкву очолив митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій (Березовський). Влітку 2014 року Агафангел був персоною нон грата в Києві, тому змушений був вдовольнятися Одеською єпархією.

2015 року митрополит був присутній на вечірці з нагоди дня народження свого колеги по єпархії Дмитра Півня, де імениннику презентували торт із зображенням герба і прапора так званої "ДНР", а також прапора росії. Після цього Саввіна внесли до бази "Миротворця" як сепаратиста і посібника терористів.

Крім того, Агафангел отримав чимало нагород і відзнак у невизнаному Придністров’ї. Зокрема 2003 року він отримав "орден пошани ПМР", "орден Суворова ПМР", а також "орден дружби російської федерації". 2004 року йому вручили нагороду російської палати при президенті рф, 2013-го – почесну грамоту президента рф.

Судячи з усього, протягом останніх дев’яти років агресія рф проти України лише зміцнювала віру Агафангела у велич путіна. 2021 року в інтерв'ю російським журналістам Саввін заявив, що "Бог не пробачить і покарає" українських активістів, що чинили опір "руському міру" в Одесі 2014 року.

З початком повномасштабної війни в Україні Одеська єпархія воліла не згадувати про свою належність до Московського патріархату і навіть робила публічні заяви, засуджуючі російську агресію. Водночас, це не завадило митрополиту Одеському й Ізмаїльському у жовтні 2022 року співслужити митрополиту Кишинівському і всієї Молдови, постійному члену Священного Синоду РПЦ Володимиру (Кантаряну), який є громадянином рф і за кілька тижнів до цього молився за здоров’я і захист путіна від ворогів.

Гроші запахли смаженим

Очевидно, що служіння Московському патріархату не лише накладало на Саввіна обов'язок прославляти путіна і просувати ідеї "руського міра" в Україні, а й давали йому низку привілей. Зокрема, загальновідомим фактом є обширна бізнес-діяльність священнослужителів УПЦ МП.

Завдяки пільговим умовам оподаткування, клірики мали змогу отримувати надприбутки від діяльності церков, заводів з виробництва свічок, а в деяких випадках ще й алкоголю та сигарет. Крім того, специфіка портової Одеси дозволяла їм заробляти на сірих схемах безмитних поставок та продажу підакцизних товарів.

За даними генерал-майора СБУ в запасі Віктора Ягуна, до 2013 року священнослужителі УПЦ МП щомісяця передавали в москву близько 10 млн доларів прибутку, пише 24 канал. Скільки грошей осідало в кишенях митрополитів на місцях, можна лише здогадуватись.

Священнослужителі УПЦ МП мали вілли, яхти, літаки, тому втрата цього бізнесу стала для них серйозним ударом, додає видання.

Враховуючи вигідність дружби з росією та "низьку соціальну відповідальність" митрополита Одеського, не дивно, що ані анексія Криму, ані гібридна війна на сході, ані 17 місяців повномасштабної війни рф проти України не були здатні змусити його відмовитись від служіння кремлю.

Сталося це лише після ракетного обстрілу Одеси, внаслідок якого був зруйнований Спасо-Преображенський собор.

Особливо знаковою заява Саввіна є ще й тому, що у ній митрополит прямо звинувачує росію в ударі по собору, тоді як, за офіційною версією російської пропаганди, він був зруйнований в результаті влучання української ракети. Таким чином, Агафангел не лише засудив так звану "СВО", а й вказав на брехню свого вищого керівництва в кремлі.

Однак годі сподіватися, що русофільська позиція митрополита змінилася за покликом серця і внаслідок прозріння. Скоріше за все, в УПЦ МП нарешті зрозуміли, що росія неминуче програє у війні, а отже, настав час "перевзутися" і молитися за мир в Україні через перемогу, а не окупацію.