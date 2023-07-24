"Унітаз? Кому він потрібен": у мережі обурилися фото з туалету на військово-лікарській комісії (фото)

Українці підтримали обурення військового

Минуло вже півтора роки повномасштабного вторгнення. У країні, на жаль, з’явилося багато поранених військових, а у військкоматах та клініках, де захисники змушені проходити військово-лікарську комісію, досі не виправили наболілі проблеми.

На одну з них звернув увагу боєць ЗСУ Володимир Шередега.

Він показав туалет на київському ВЛК, який є підлоговим унітазом, що передбачає сидіння навпочіпки при користуванні ним.

"За півтора роки поставить хоч якийсь інклюзивний унітаз в місці, де кожного дня десятки людей без ніг або з пойобаними ногами — та нахуй воно кому треба", — каже Шередега.

У коментарях на його посаду українці підтримали його обурення. При цьому, за їхніми словами, буває ще гірше.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українські військові відверто кажуть, що у питанні забезпечення підрозділів досі є невирішені проблеми. Одне з таких питань – харчування військовослужбовців-веганів та вегетаріанців.

Також ми повідомляли про те, яких лікарів потрібно проходити на ВЛК та чи можна оскаржити їхні висновки.