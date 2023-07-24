Українці в серпні отримуватимуть від військкомату різні види повісток: у чому їхня відмінність

У нашій країні існують чотири види повісток, але не всі їх будуть роздавати

В Україні триває дія загальної мобілізації, а це означає, що багато українців, як і раніше, продовжать отримувати повістки у військкомати. Їх, до речі, є кілька видів.

"Телеграф" розповідає про те, які повістки будуть роздавати в Україні у серпні 2023 року.

Варто зазначити, що загалом, згідно з українським законодавством, у нашій країні існують чотири види повісток, однак, оскільки призов на строкову службу не відбувається під час воєнного стану відповідно до статті 18-1 Закону про військовий обов’язок та військову службу, то в серпні видаватимуться такі види повісток:

повістка для уточнення даних, яку вручають, щоб оновити інформацію про військовозобов'язаного — стан здоров'я, місце роботи, сімейний стан;

повістка на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує військовозобов'язаного пройти медичне обстеження. Після проходження ВЛК в медичну картку заноситься висновок комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби;

мобілізаційне розпорядження вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, хто з українців у серпні отримає повістку у першу чергу.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.