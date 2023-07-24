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Головний "мобік" Ленінградщини: в Україні знищили ще одного топ-військового рф

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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євген вашунін був знищений Новина оновлена 24 липня 2023, 19:46
євген вашунін був знищений

Вашунін поспішав на допомогу, але допомога виявилася потрібна вже йому

Українські війська продовжують ліквідацію російських топ-окупантів. Слідом за генералом Олегом Цоковим на вантаж 200 перетворився відомий полковник армії рф.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, посилаючись на повідомлення росЗМІ.

Йдеться про офіцера на ім’я євген вашунін. Він командував "Ленінградським полком", зібраним із мобілізованих, але був знищений десь у зоні "СВО" (війни в Україні).

"14 липня прийняв рішення прийти на допомогу загону "Шторм", який опинився в оточенні…Вашуніна відсікли від його однополчан і серйозно поранили. Командир надав собі допомогу, але його це не врятувало", — пишуть пропагандисти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні було ліквідовано бойовика, який "прославився" знущаннями над українськими військовими за часів АТО.

Також ми повідомляли, що нещодавно в Україні було знищено "легандарного" російського командира, який любив ходити на шоу до скабеєвої. Він був високопоставленим офіцером — комбригом командиром 123-ї мотострілецької бригади рф. Його смерть визнали вже й топ-пропагндисти із російських телеканалів, а на його честь навіть присвятили відеоролик.

Теги:
#Росія #Війна #Втрати #Офіцер #Окупанти