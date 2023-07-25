Війна — день 517: ЗСУ готуються збільшити темпи наступу, а окупанти продовжують терористичні атаки

Оперативно про головне 25 липня

Бої за звільнення території України від російських загарбників тривають і ЗСУ демонструють успіхи на низці напрямків у Запорізькій та Донецькій областях, хоча успіхи мають і окупанти. Хоча просування українських військових рухається повільніше, ніж очікувалося, але незабаром ситуація може значно змінитися, оскільки ЗСУ місцями вже практично досягли лінії укріплень росіян. Тим часом терористичні атаки окупантів продовжуються, через що гинуть мирні люди.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що росіяни мають значну перевагу в плані засобів радіоелектронної боротьби.

Про те, що відбувалося 22 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 514: ЗСУ долають російську оборону та продовжують просування

Інформацію за 23 липня дивіться за посиланням: Війна — день 515: росіяни знову обстріляли Одесу, на фронті точаться важкі бої

З даними за 24 липня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 516: ЗСУ прориваються через зміцнення супротивника, а окупанти готують нові обстріли