США оголосять про новий пакет військової допомоги: ЗМІ дізналися, що до нього увійде

Серед іншого українська армія отримає ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger та Javelin, авіаційні ракети Hydra-70

Усього за кілька днів після попереднього пакету військової допомоги Україні, у вівторок 25 липня, США мають намір оголосити про виділення нового пакета у розмірі до 400 млн доларів.

Про це повідомляє AP.

Як повідомило джерело видання в Білому домі, цей пакет військової допомоги включатиме різні боєприпаси для передових систем ППО, розвідувальні безпілотники Hornet та бронетранспортери. Крім того, українська армія отримає ракети для HIMARS, систем ППО NASAMS, Stinger та Javelin, авіаційні ракети Hydra-70.

Офіційні особи також заявили, що США передадуть Україні розвідувальні дрони Hornet, гаубічні артилерійські снаряди та 32 бронетранспортери Stryker. У пакет також увійде обладнання для розмінування, міномети та 28 млн набоїв для стрілецької зброї.

Цей пакет допомоги буде надано у рамках особливих повноважень президента США. Це дає можливість Пентагону швидко вилучати його із власних запасів та доставляти в Україну. Найчастіше процес займає кілька днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у США стурбовані повільними темпами українського контрнаступу і помітно нервують із цього приводу. Більш того, там нібито наростають сумніви щодо продовження військової допомоги Україні у нинішніх обсягах.