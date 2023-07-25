Неймовірний успіх: у США розповіли скільки окупованих територій вже звільнила Україна

Меттью Міллер уточнив попередні заяви з цього приводу

У ході свого контрнаступу Україні вже вдалося повернути близько 45% окупованих росіянами територій із урахуванням Криму.

Про це заявив представник Державного департаменту США Меттью Міллер, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо рахувати включно Кримом, то Україна повернула близько 45% своєї території", — відповів представник зовнішньополітичного відомства США на прохання уточнити заяву держсекретаря Ентоні Блінкена з цього приводу.

Водночас, за його словами, у контексті звільнення захоплених збройним шляхом українських територій після 2014 року, без урахування Криму, ЗСУ звільнили близько 61% раніше окупованих росіянами територій.

"Отже, Україна вже досягла неймовірних успіхів у поверненні територій, які росія тимчасово окупувала", — констатував Метью Міллер.

Як писав "Телеграф", заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що з початку свого наступу українські війська на південному фронті звільнили вже понад 192 квадратні кілометри території. Вона розповіла, на скільки нам удалося просунутися за минулий тиждень.