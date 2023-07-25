Нічна атака "шахедами" по Україні: під удар потрапило кілька областей, куди прилетіло

Ніч була неспокійною для мешканців кількох регіонів

У ніч на вівторок, 25 липня, в Україні лунала повітряна тривога, росія вдарила іранськими дронами по кількох областях та Києву. Більшість БПЛА збила ППО, але є влучання та руйнування.

"Телеграф" розповідає, де минулої ночі було голосно.

Ворог атакував Полтавську область. Як повідомив голова Полтавської ОДА (ОВА) Дмитро Лунін, наші сили ППО збили там ворожий безпілотник.

На Черкащині ніч пройшла з суцільною повітряною тривогою. Як поінформував голова Черкаської ОВ Ігор Табурець, ворог атакував Черкащину ударними БПЛА, є три влучення. Два "шахеди" потрапили в поля, ще один — у порожній сільськогосподарський ангар. На щастя, обійшлося без постраждалих та пожеж.

Сумська область також зазнала атаки. В ОВА заявили, що в ніч на 25 липня на території області було збито ворожий "шахед".

Крім того, ворог атакував дронами-камікадзе та Житомирську область.

"За попередньою інформацією внаслідок удару "шахедами" постраждав інфраструктурний об’єкт. Усі екстрені служби прибули до місця події та працюють. Інформація про наявність жертв та масштаби пошкоджень уточнюється", — повідомив голова місцевої ОВ Віталій Бунечко.

Також у ніч проти 25 липня росія намагалася атакувати Київ ударними безпілотниками. То була шоста атака окупантів по столиці з початку місяця.

Як повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко, тривога у столиці тривала понад 3,5 години. Працювала ППО, всі повітряні цілі ворога були знищені, влучань не зафіксовано. Постраждалих та руйнувань немає.

"В одній із громад через падіння уламків у полі сталося загоряння стерні та трав’яного настилу. Пожежу було ліквідовано", — додав він.

У зв’язку з обстрілами тимчасово було змінено маршрути поїздів львівського напрямку, які зазвичай прямують через Шепетівку. На даний момент рух відновлено і наступні поїзди слідують звичайним маршрутом.

Орієнтовний час затримки на резервних маршрутах:

Поїзд №87 Запоріжжя – Ковель 6 годин;

Поїзд №3 Запоріжжя – Ужгород 4 години 30 хвилин;

Поїзд №96 Рахів – Київ 2 години 30 хвилин.

"Пасажирів, які не зможуть здійснити посадку по своїй станції, візьмемо за тими ж квитками на наступні рейси", — повідомив керівник з комунікацій та маркетингу пасажирського спрямування "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Як повідомляв "Телеграф", військовий експерт Владислав Селезньов назвав причини масованих ударів росії по Одесі та розповів, що Україна має один дієвий варіант захисту – і це не дипломатія.