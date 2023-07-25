Куди в росії можуть долетіти українські БПЛА: у зоні ураження палац путіна та п'ять міст-мільйонників (карта)

росію атакують невідомі безпілотники

Зона вибухонебезпечних інцидентів на території hосії невблаганно розширюється і зараз складає вже сотні кілометрів, охоплюючи міста мільйонники.

Про це повідомляє російське видання "Вьорстка".

Насамперед варто зазначити, що Україна офіційно не бере на себе відповідальність за атаки по території рф, але якщо припустити, що удари нібито завдавали ЗСУ, то, за даними журналістів, у нашої армії могли суттєво розширитися можливості для завдання далекобійних атак.

Так, наприклад, зазначається, що якщо до кінця 2022 року географія невідомих ударів обмежувалася п’ятьма прикордонними з Україною регіонами (Краснодарський край, Ростовська, Бєлгородська, Курська та Брянська області), Калузькою та Орловською областями, а також окупованим Кримом. То вже в 2023 вона почала значно розширюватися і заглиблюватися вглиб території росії.

Наприклад, журналісти наводять інцидент з БПЛА на військових аеродромах Енгельса і Дягілєво в Саратовській та Рязанській областях. Перший знаходиться за 475 км від кордону з Україною, другий — за 460 км. Вже 3 травня безпілотники безперешкодно долетіли до Кремля (455 км від кордону з Україною), а наприкінці місяця – до села Литвинове (435 км) у Псковській області та села Єрохіно (480 км від кордону з Україною) у Тверській області.

"Якщо припустити, що ці населені пункти були граничними цілями ударів для українських БПЛА, то виходить, що потенційно вразлива територія в європейській і південній частині росії для безпілотників ЗСУ складає більше 660 тисяч квадратних кілометрів (без урахування анексованого Криму) у межах 21 регіону. У зону ураження потрапляють п'ять міст-мільйонників, а також "палац" путіна під Геленджиком", — кажуть журналісти.

Нагадаємо, що речник "Укроборонпрому" Наталія Сад на початку літа повідомляла, що Україна вперше застосувала власний БПЛА на відстань 1000 кілометрів. Слід зазначити, що повідомлення збіглося з інцидентом на пороховому заводі в Тамбовській області, до якого, до речі, від Києва приблизно 1000 кілометрів.