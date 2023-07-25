Міжнародна виставка техніки стартувала в Стамбулі: яку зброю представить Україна

Виготовлена в Україні зброя доказала свою ефективність на війні

Українські зброярі представляють власну продукцію на об'єднаному стенді NAUDI (Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України) на міжнародній виставці озброєнь та військової техніки IDEF-23 у Стамбулі з 25 по 28 липня.

Про це асоціація повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

Учасники стенду — UkrSpecSystems, "Українська Бронетехніка", UkrTac, "Системний електронний експорт", "Авіасервіс", КЗВВ запланували ряд важливих переговорів з постачальниками комплектуючих та міжнародними партнерами, які допомагають Україні наближати Перемогу.

Зазначимо, NAUDI займається спільною розробкою військової техніки, постачанням компонентів, впровадженням нових принципів ефективного управління та світового досвіду.

"NAUDI пишається співпрацею з державним сектором ВПК у виробництві всесвітньо відомих комплексів "Нептун" та "Вільха", — йдеться у заяві компанії.

Ракети, які в тому році затопили російський крейсер "Москва" були випущені саме з протикорабельного комплексу наземного базування "Нептун". Вони можуть підлітати до ворога низько над водою, аби лишитися непоміченими. А ракетний комплекс вітчизняного виробництва "Вільха" є одним із найбільш далекобійних знарядь, що знаходяться на озброєнні ЗСУ. Ракети, які використовуються в цій зброї, перевищують дальність HIMARS на 40 км.

Нагадаємо, українську самохідну гаубицю "Богдана" взяли на озброєння Збройних сил України. Артилерійські установки, розроблені українськими конструкторами, вже працюють на фронті.