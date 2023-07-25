"Потужності зросли вдвічі": Україна робить все більше ракет, гучна заява міністра

За останній місяць потужності українського ОПК зросли вдвічі

Україна може стати найбільшим виробником зброї у Європі. Найбільший акцент робиться на виробництві ракет.

Про це розповів міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в інтерв’ю PAP.

"Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом із ведення звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі", — зазначив він.

Камишін наголосив, що у цьому плані вже є певні успіхи.

"Я не можу розкривати більше, але найбільший акцент робиться на виробництві ракет", — наголосив міністр.

Не називаючи конкретних цифр виробничих потужностей українського ОПК, Камишін повідомив, що за останній місяць вони зросли вдвічі.

Він додав, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості є одним із співзасновників проєкту Brave 1, що сприятиме співпраці між усіма учасниками ОПК. Проєкт допомагає виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту із Міноборони України. Він також орієнтований на іноземних інвесторів.

"Якщо вони вирішать виробляти в Україні під час війни, то зможуть протестувати свій продукт на полі бою. Це, своєю чергою, дасть їм можливість його модернізувати. Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, продаватиметься не лише в Україні", — висловив упевненість міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що український ВПК уже виготовляє засоби, які дозволять посилити захист портової інфраструктури від російських атак.