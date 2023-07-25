Україна отримає новий пакет допомоги від США: що в нього увійде

В США підготували для України додаткову безпекову допомогу: які можливості надасть новий пакет

Україна продовжує отримувати підтримку від міжнародних партнерів. 25 липня 2023 року Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для задоволення критичних потреб безпеки та оборони України.

Це стало можливим завдяки вже сорок третьому вилученню Адміністрацією Байдена обладнання із запасів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року, повідомляє Офіційний веб-сайт уряду Сполучених Штатів Америки. Уряд США постійно надає Україні зброю та обладнання, необхідні їй для поля бою.

Зобов'язання щодо безпекової допомоги, яка оцінюється в суму до 400 мільйонів доларів, включає додаткові боєприпаси протиповітряної оборони, артилерію та інші боєприпаси, бронетехніку, протиброньову зброю та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти тривалій загарбницькій війні росії.

Можливості нового пакету допомоги включають:

Додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot та національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS);

Зенітні комплекси Stinger;

Додаткові боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS);

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

120-мм та 60-мм мінометні міни;

32 бронетранспортери Stryker;

Ракети з трубним запуском, оптичним гусеничним наведенням (TOW);

Javelin та інші протиброньові системи і ракети;

Безпілотні літальні комплекси Hornet;

Авіаційні ракети Гідра-70;

Тактичні аеронавігаційні системи;

Підривні боєприпаси для розчищення перешкод;

Понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат;

Прилади нічного бачення та тепловізійні системи; і

Запасні частини, навчальні боєприпаси та інше польове обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її нагальних потреб на полі бою та довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Як повідомляв сайт "Телеграф", нещодавно до країн, які готові надати підтримку у військовій обороні, долучилася і Болгарія, вперше офіційно оголосивши про потужний пакет військової допомоги для ЗСУ.