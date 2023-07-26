Винні не ЗСУ: депутат Бундестагу обурився критикою контрнаступу і закликав Захід не зволікати

Бундесвер не пішов би у бій без належної протиповітряної оборони та безпосередньої підтримки з повітря

Замість критики українського контрнаступу західні партнери, зокрема Німеччина, мали б надати Україні всю необхідну зброю. Саме зволікання у постачанні озброєння гальмує просування ЗСУ та призводить до більшої кількості втрат на фронті.

Про це заявив депутат Бундестагу, у минулому генерал Бундесверу Родеріх Кізеветтер у коментарі "Укрінформу".

Про це він сказав, коментуючи "таємний звіт" Бундесверу з критикою української армії. Зокрема, німецькі військові критично оцінюють, як українські захисники використовують військові прийоми, отримані на Заході під час навчання.

Родеріх Кізеветтер сказав, що не бачив цього звіту, але нібито в ньому критикуються українські методи наступу, які не відповідають правилам, прописаним у підручниках.

"Я принципово відкидаю таку критику, адже ми, німці, Бундесвер не перебуваємо в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи в теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці. Україна має покладатися на свій досвід і, зрештою, обходитися тою вкрай малою кількістю матеріалу, який вона отримує на підтримку", — наголосив політик.

Він додав, що Україна змушена шукати будь-які слабкі місця у російській обороні та перекривати шляхи постачання ворожих військ. Загальновійськовий бій у цих обставинах неможливий, тому що Україні не вистачає бойової авіації, засобів антидронної та протиповітряної оборони, далекобійного озброєння та насамперед достатньої кількості боєприпасів.

Водночас Бундесвер, за словами Кізеветтера, не рушив би в бій без належної протиповітряної оборони та безпосередньої підтримки з повітря.

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Крім того, акцентував депутат Бундестагу, саме коливання держав-партнерів, особливо Німеччини, призвели до того, що Україна втратила майже рік, а росія за цей час змогла значно розширити свої лінії оборони та глибоко окопатися. Саме тому Україні наразі набагато важче звільняти свої території.

"Наше зволікання з поставками танків, винищувачів, ударних гелікоптерів, безпілотників і боєприпасів великої дальності, таких як ATACMS і крилаті ракети Taurus, а також недостатнє виробництво артилерійських боєприпасів означають, що Україна просувається повільно і має великі втрати. Тому що чинник часу є вирішальним", — заявив політик.

Він додав, що партнери передали Україні мало озброєнь і надто пізно. І це шкодить українським воїнам, яким зараз доводиться долати сильні рубежі оборони.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що в США нібито незадоволені повільними темпами українського контрнаступу і помітно нервують із цього приводу. Щобільше, там наростають сумніви щодо продовження військової допомоги Україні у нинішніх обсягах.