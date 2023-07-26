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Воєнний стан в Україні швидше за все продовжать: нардеп озвучив строки

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Скільки триватиме воєнний стан
Скільки триватиме воєнний стан. Фото Генштаб ЗСУ

Таке рішення стане восьмим від початку повномасштабної війни

У найближчі кілька днів Верховна Рада України ухвалить рішення про чергове продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в країні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

"Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни (повномасштабного вторгнення, — Ред.). Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у цьому травні й діє 18 серпня 2023 року", — написав він.

За словами нардепа, найімовірніше цього разу воєнний стан в Україні знову буде продовжено на 90 днів, як і минулого разу. Таким чином, воно діятиме до 15 листопада поточного року.

Ярослав Железняк також нагадав, як відбувається процес ухвалення рішення про продовження.

"Спочатку Президент підписує два укази -> потім їх подають на затвердження до Ради -> потім Комітет з питань оборони -> потім голосування в залі (226+)", — пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал-майор Дмитро Марченко вважає, що Україна перебуває на завершальній стадії війни, проте далі буде лише складніше.

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#Україна #Верховна Рада #Війна #Продовження #Мобілізація #Воєнний стан #Ярослав Железняк