Воєнний стан в Україні швидше за все продовжать: нардеп озвучив строки

Таке рішення стане восьмим від початку повномасштабної війни

У найближчі кілька днів Верховна Рада України ухвалить рішення про чергове продовження воєнного стану та загальну мобілізацію в країні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомляє народний депутат України Ярослав Железняк.

"Це буде вже восьме голосування Парламенту за воєнний стан з початку війни (повномасштабного вторгнення, — Ред.). Строк дії останнього продовження воєнного стану та мобілізації в Україні був встановлений у цьому травні й діє 18 серпня 2023 року", — написав він.

За словами нардепа, найімовірніше цього разу воєнний стан в Україні знову буде продовжено на 90 днів, як і минулого разу. Таким чином, воно діятиме до 15 листопада поточного року.

Ярослав Железняк також нагадав, як відбувається процес ухвалення рішення про продовження.

"Спочатку Президент підписує два укази -> потім їх подають на затвердження до Ради -> потім Комітет з питань оборони -> потім голосування в залі (226+)", — пояснив депутат.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що генерал-майор Дмитро Марченко вважає, що Україна перебуває на завершальній стадії війни, проте далі буде лише складніше.