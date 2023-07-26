"Нас було близько 30 осіб, їх – понад 300": у ГУР розповіли, як Київ був врятований від окупації

Це був нерівний бій, але окупантам не вдалося втілити свої плани

Український воїн-розвідник розкрив невідомі деталі боїв за аеропорт Антонов, який розташований за 2 кілометри від міста Гостомель, на початку повномасштабного російського вторгнення. Цей аеропорт був "стратегічно важливим", оскільки його захоплення росіянами могло б призвести до окупації Києва.

Відповідне відео було опубліковано у Telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами воїна, аеропорт Антонова під Києвом утримували бійці Нацгвардії та ГУР. Українські захисники протистояли так званим "елітним підрозділам" десантних військ противника. Вранці першого дня повномасштабної війни почався активний обстріл аеропорту. Війська рф стали застосовувати авіацію. Тоді командування ухвалило рішення вивести бійців-строковиків Нацгвардії.

"Наше завдання було стримати, завдавати максимальних втрат, дати ще часу прикрити строковиків, щоб вони могли нормально вийти, і максимально відтягнути супротивника… Нас було близько 30 людей. Як ви знаєте з історії, їх (російських десантників, — ред.) було більше 300", — сказав він.

Тоді зі зброї у бійців були лише автомати Калашнікова, гранатомети, БТР та гранати.

"У нас не було нічого такого, щоб істотно надало нам перевагу", — зізнався військовий.

При цьому на Гостомель тоді летіло 2 літаки та близько 35 – 38 вертольотів.

"Звичайно, було страшно, коли така армада гелікоптерів по тобі починає бити, ще й два літачки по нам працює. Вертольоти літали по колу, завдавали ураження", — додав він.

Зазначається, що якби російські окупанти змогли втілити в життя свій план із захоплення Гостомельського аеродрому та висадки там десанту, то, найімовірніше, столицю було б окуповано.

Військовий наголосив, що Сили оборони змогли завдати значних втрат ворогу. У ході боїв нацгвардійці збили кілька російських гелікоптерів, а наглядові групи знищили гелікоптер над Київським морем. Також вдалося розвідникам "посадити" ще один ворожий вертоліт. Внаслідок блискучої роботи воїнів жоден російський літак не зміг сісти в аеропорту Антонов.

Нагадаємо, раніше Телеграф писав про те, що у Верховній Раді згадали, яким був президент України Володимир Зеленський у перший день повномасштабного вторгнення. За словами парламентаріїв, на його обличчі не було жодної краплі страху.