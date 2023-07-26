Верховний суд рф визнав, що можна вбивати, але тебе вибачать за участь у "спецоперації"

Адвокати вже вважають, що подібних рішень побільшає

У росії продовжують коригувати своє законодавство з огляду на "спецоперацію". Тепер, якщо ти брав участь у війні проти України, то ти можеш безкарно вбивати і росіян.

Про це свідчить чергове рішення Колегії у справах військовослужбовців Верховного Суду (ЗС) рф.

Так, за інформацією росЗМІ, російські судді вирішили за можливе "у зв’язку зі зміною обстановки" звільнити від покарання єфрейтора владислава устінова, визнаного винним у ДТП, в якому загинули двоє людей. Однією з підстав для такого рішення стало те, що устінов брав участь у війні проти України.

Деталі: навесні 2022 року Хабаровський гарнізонний суд визнав єфрейтора устінова винуватцем ДТП та засудив його до двох років колонії-поселення. Це рішення підтвердили апеляційна та касаційна інстанції, однак у справу втрутилася колегія ЗС у справах військовослужбовців.

Там послалися на, нещодавно прийнятий у росії закон, який дозволив звільняти учасників "СВО" від кримінальної відповідальності за нетяжкі злочини, але ВС вирішив зробити це з інших підстав.

Свою позицію у ВС пояснили, що з моменту скоєння злочину пройшло більше півтора року і нині засуджений "виконує бойові завдання в зоні проведення "СВО", а отже, він нібито більше не становить небезпеки для суспільства.

"Адвокат устінова Сергій Бизюкін впевнений, що тепер суди зможуть активніше використовувати участь фігурантів кримінальних справ у "СВО" як пом’якшувальну обставину або підставу для перегляду вироку", — розповідають пропагандисти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що помилуваний зек-"вагнерівець" повернувся з фронту і знову вбив людину.

Також ми повідомляли, що в росії вагнерівець-дезертир розстріляв копів і знайшов абсурдне виправдання.