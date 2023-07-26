"Нарили окопи, нагнали техніку і людей": Олег Жданов розповів, чому росія все ще воює

Контрнаступ ЗСУ відбувається не так швидко, як очікували західні партнери

Український контрнаступ має успіх на певних напрямках, однак є не настільки швидким, як того очікували західні партнери.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Поки що у нас є успіх на Бахмутському напрямку. На Запорізькому напрямку ми призупинилися. Ворог накопичив сили і намагається відновити наступальні операції, особливо на Куп’янському, Лиманському напрямках. В районі Мар'їнки вони накопичують резерви і також намагатимуться продовжувати штурми", — зазначає військовий експерт.

На думку Олега Жданова, відсутність швидкості, яку очікували від контрнаступу, пов’язаний з багатьма факторами. Зокрема — з великою кількістю зброї у росіян.

"По-перше, там озброєння дуже багато. На початку широкомасштабного вторгнення, коли ми рахували російські танки на зберіганні, то дійшли до цифри 28,5 тисяч. Це якщо брати до уваги навіть Т-34, які є на зберіганні. Більша частина цих танків післявоєнного періоду: Т-55, Т-62, Т-72 і їх багато. Ці танки просто знімають зі зберігання, саджають в них екіпажі, а людського ресурсу у них вистачає. За західними оцінками, мобілізаційний ресурс росії становить 17-18 мільйонів осіб. То як ви думаєте, є у них ресурс воювати? А наші партнери розхитувалися: давати чи не давати нам зброю, досі нема визначення позиції по літаках і [далекобійних] ракетах. Літаки наче дають, але строки постійно зсувають, по ракетах взагалі невідомо, коли це питання будуть розглядати", — наголосив експерт.

Ситуація погіршується й тим, що росіяни в цей час зможуть провести ще одну хвилю мобілізації.

"Вони потихеньку, не оголошуючи другу хвилю, (за деякими даними, її оголосять у вересні), продовжують набирати людей, звозять зі всієї рф, військкомати працюють. Та й Білорусь працює на відновлення російської техніки і озброєння, знятого зі зберігання. Тільки за останній місяць п’ять ешелонів з технікою пішли. Більш як 100 одиниць техніки з Білорусі поїхало залізницею на Донбас. І скоро буде вже рік, як росіяни почали обладнувати лінії оборони на Запорізькому напрямку. За рік можна було щось нарити? От вони і нарили: і людей, і техніку, і окопи. І це ми ще не дійшли до лінії оборони, а там, я думаю, будуть укріпрайони з танками, як це колись робили в СРСР на китайському кордоні: просто танки заганяли в окопи і перетворювали їх на артилерію для боротьби з танками противника", — підсумував військовий експерт.

Більше про те, що змінять у балансі сил систематичні атаки на Крим, поява у ЗСУ касетних боєприпасів та особливості українського контрнаступу читайте на сайті "Телеграф": "Україна ніколи не буде в НАТО, бо комусь треба воювати з росією: інтерв’ю з військовим експертом Олегом Ждановим".

Раніше "Телеграф" писав про те, що в ході контрнаступу ЗСУ українські захисники вчинили відразу два військові дива, які неодмінно у майбутньому увійдуть до підручників.