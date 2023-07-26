"Можуть переламати ситуацію на фронті, але...": чому США не квапляться давати Україні важке озброєння

На думку Олега Жданова, на Заході мають намір змінити політичний клан в росії та максимально її послабити

США мають своє бачення війни росії проти України. Саме тому вони і не квапляться з рішеннями про передачу ЗСУ літаків та далекобійних ракет ATACMS.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

"Бачення, скоріш за все, полягає в тому, що їхня головна мета – зміна політичного клану в рф і максимальне послаблення росії. А як її послабити? Треба дати їй можливість вичерпати більшість свого військового потенціалу. Фактично США це і роблять: і нам дають наступати і не програти в цій війні, і одночасно дають росії підтягнути свої ресурси і сили на фронт. А потім дадуть нам, наприклад, ракети і авіацію і ми будемо громити позиції рф", — повідомив він.

Повільність передачі потужного озброєння затягує війну на невизначений строк, вважає експерт.

"Що заважало восени минулого року дати нам танки? Але ж танки пообіцяли взимку, а реально ми їх отримували до травня 2023 року. Хоча на зберіганні цих танків дуже багато", — говорить Олег Жданов.

Водночас, надання Україні ATACMS суттєво може змінити ситуацію на фронті.

"У росіян нема засобів для збиття ATACMS. Це балістична ракета, а проти балістики і на такій короткій відстані у росії нема взагалі нічого. Сумніваюсь, що навіть Patriot впорався б із ATACMS, адже 300 кілометрів ця ракета летить 5-6 хвилин. Швидкість шалена, а дальність достатня, навіть для ураження того ж Кримського мосту. Груповий удар цими високоточними ракетами гарантовано обвалив би кілька прольотів мосту. І нехай вони там колупаються й ремонтують його. Якщо відновлять — знову вдарити", — вважає військовий експерт.

Більше про те, що змінять у балансі сил систематичні атаки на Крим, поява у ЗСУ касетних боєприпасів та особливості українського контрнаступу читайте на сайті "Телеграф": "Україна ніколи не буде в НАТО, бо комусь треба воювати з росією": інтерв’ю з військовим експертом Олегом Ждановим".

Як повідомляв "Телеграф", у січні пропозицію надіслати Києву американські танки Abrams президенту США Джо Байдену озвучив держсекретар Ентоні Блінкен. Це було зроблено, щоб підштовхнути Німеччину до розблокування рішення про передачу українським військовим бойових танків Leopard.