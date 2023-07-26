Покарали так покарали: суд виніс вирок блогерці, яка закликала бомбити Україну (відео)

Дівчина постійно публікувала пости з проросійськими закликами

В Україні покарали чергову обожнювачку "руського міра". Суд виніс вирок щодо блогерки, яка закликала бомбити Україну.

Про це повідомляє "Cуспільне".

Йдеться про одеську блогерку Марію Лещенко. Вона, зокрема, восени 2022 року постила у своїх соцмережах публікації із проросійськими закликами. Наприклад, в одному зі своїх відеороликів вона говорила: "Русские, вы можете скинуть на них бомбу? На всю их семью? У них семья террористов. Они меня выгнали с Днепра. Они меня выгнали с Одессы. Они меня выгнали с Украины. Они хотят меня выгнать с Молдовы. Русские, пожалуйста. Я готова эту бомбу оплатить".

Ще в одному повідомленні вона заявила: "Украинским властям выгодна война, они бабки рубят и выгодна я, как враг народа. Я еще в 2014 сливала все русским", "Украина е… я вас ненавижу. Уроды", "Украинские д…. Когда уже на вас скинут бомбу. Молю Бога россия помоги".

Також вона шкодувала про удари по незаконно зведеному "кримському мосту" : "Очень надеюсь, что на ракетах, которые будут лететь на Украину, будет написано "За Крымский мост". Справедливость восторжествовала. Земля с под ног уйдет!".

Також у соцмережах можна було знайти інші відео висловлювань блогерки, які вона поширювала з Тік-Ток облікового запису "dinaraly9999a". В даний час профіль видалено, а в інших соцмережах закрито.

За все вищесказане стосовно Лещенко було відкрито справу за ч. 1 ст. 111-1 ККУ "колабораційна діяльність". Максимальним покаранням за цією статтею є заборона на 15 років роботи у владі. Втім, як зазначає видання, дії дівчини також підпадають під статтю 436-2 КК, тобто виправдання збройної агресії, і за це правопорушення вона могла отримати позбавлення волі на три роки. Однак слідство визначило кваліфікацію злочину саме як колабораціонізм.

Наразі суд вже виніс рішення у справі Лещенко. Їй заборонили десять років працювати у органах влади.

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