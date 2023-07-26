Вистачить і для США, і для України: у Пентагоні зробили важливу заяву

Кожен пакет військової допомоги, який передають Україні, формують колегіально

У Сполучених Штатах Америки вистачить озброєння для забезпечення власної армії та передачі військової допомоги Україні.

Про це на брифінгу повідомила заступник глави Міноборони США Сабрін Сінгх.

За її словами, кожний пакет військової допомоги, який передають Україні, формують колегіально.

"Ми проводимо зустрічі, де наші служби можуть висловити свою думку щодо того, що у них є, а потім, звісно, секретар і голова ведуть розмови з президентом, з Білим домом про те, що нам потрібно надати Україні", — сказала Сінгх.

Вона також додала, що Штати завжди підтримуватимуть рівень їхньої оборони, а також оцінюватимуть, яку ще допомогу вони можуть надати Україні.

"І, знаєте, одна з речей, яку продовжує повторювати президент і продовжує повторювати держсекретар — це те, що ми з Україною на довгострокову перспективу. І тому ми продовжуватимемо оцінювати, що ми можемо надати їм, не опускаючись нижче за наш власний рівень готовності", — додала вона.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в США оцінили український контрнаступ і висловили невдоволення щодо його повільних темпів.