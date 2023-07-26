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У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами одразу трьох сіл

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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ЗСУ продовжують знищувати ворога незважаючи на труднощі Новина оновлена 26 липня 2023, 16:16
ЗСУ продовжують знищувати ворога незважаючи на труднощі. Фото https://t.me/V_Zelenskiy_official

Окупанти заявили, що провели успішну атаку

Українські військові не підтверджують інформацію про те, що здали три населені пункти на північному сході країни в районі Куп’янська. У той же час на карті DeepState цей район забарвлений у червоний колір.

Заяву росіян про захоплення трьох населених пунктів в Україні спростував речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий у коментарі CNN. За його словами, ситуація на фронті залишається стабільною.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там практично не змінилася", — заявив він.

Водночас у Міноборони росії у вівторок, 25 липня, заявили про те, що нібито змогли просунутися на фронті в Україні, відтіснивши ЗСУ.

"Підрозділи 15-ї ОМСБр під умілим командуванням підполковника Буйлова в ході успішних контрнаступів звільнили Сергіївку . Загальне просування наших військ склало до 4 км по фронту і до 2 км вглиб оборонних військ противника", — сказано в повідомленні оборонного відомства країни-агресора.

Пізніше з’явилася інформація, що росіяни взяли під контроль ще два села — Новоєгорівку та Надію. Кількість жителів до війни у Надії не перевищувала 25 осіб, у Сергіївці – 20 осіб, а у Новоєгорівці – 36 осіб, повідомляє DeepState.

За даними порталу, росіяни пішли в атаку переважаючими силами, і українським воїнам нібито довелося відступити.

"На хвилі хаосу деякі підрозділи відійшли від Надії та Сергіївки, побоюючись оточення. Будь-яка тимчасова втрата — це завжди неприємно, але зараз головне завершити стабілізаційні заходи та провести роботу над помилками", — сказано в повідомленні.

Станом на 16:00 середи, 26 липня, села Новоєгорівка, Надія та Сергіївка позначені як захоплені противником, незважаючи на заперечення у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на півдні ЗСУ успішно просуваються. Стало відомо, скільки кілометрів уже звільнили від росіян.

Теги:
#Росіяни #Території #Просування #ЗСУ