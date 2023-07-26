У ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами одразу трьох сіл

Окупанти заявили, що провели успішну атаку

Українські військові не підтверджують інформацію про те, що здали три населені пункти на північному сході країни в районі Куп’янська. У той же час на карті DeepState цей район забарвлений у червоний колір.

Заяву росіян про захоплення трьох населених пунктів в Україні спростував речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Черевий у коментарі CNN. За його словами, ситуація на фронті залишається стабільною.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там практично не змінилася", — заявив він.

Водночас у Міноборони росії у вівторок, 25 липня, заявили про те, що нібито змогли просунутися на фронті в Україні, відтіснивши ЗСУ.

"Підрозділи 15-ї ОМСБр під умілим командуванням підполковника Буйлова в ході успішних контрнаступів звільнили Сергіївку . Загальне просування наших військ склало до 4 км по фронту і до 2 км вглиб оборонних військ противника", — сказано в повідомленні оборонного відомства країни-агресора.

Пізніше з’явилася інформація, що росіяни взяли під контроль ще два села — Новоєгорівку та Надію. Кількість жителів до війни у Надії не перевищувала 25 осіб, у Сергіївці – 20 осіб, а у Новоєгорівці – 36 осіб, повідомляє DeepState.

За даними порталу, росіяни пішли в атаку переважаючими силами, і українським воїнам нібито довелося відступити.

"На хвилі хаосу деякі підрозділи відійшли від Надії та Сергіївки, побоюючись оточення. Будь-яка тимчасова втрата — це завжди неприємно, але зараз головне завершити стабілізаційні заходи та провести роботу над помилками", — сказано в повідомленні.

Станом на 16:00 середи, 26 липня, села Новоєгорівка, Надія та Сергіївка позначені як захоплені противником, незважаючи на заперечення у ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на півдні ЗСУ успішно просуваються. Стало відомо, скільки кілометрів уже звільнили від росіян.