Масштаби вражають: Україна відповіла роспропаганді, яка хвалиться фейковим виробництвом БПЛА

"Армія дронів" перетворилася на системну державну програму

Після того, як росіяни показали своє "масштабне" виробництво безпілотників, яке, до речі, виявилося здебільшого фейковим, в Україні випустили свою відповідь. Рівень власного виробництва БПЛА продемонструвала пресслужба "United24" на честь річниці створення "Армії дронів".

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров разом із головою Держспецзв’язку Юрієм Щиголем розповіли, що "Армія дронів" перетворилася на системну державну програму, завдяки якій виробництво вітчизняних безпілотників зросло в десятки, а в деяких випадках і сотні разів.

На підтвердження цього чиновники показали величезну партію БПЛА, яка вже 27 липня вирушить на фронт для підтримки контрнаступу.

З них, до речі, "Армія дронів" виклала промовисте послання для окупантів "Нех*й шастать!".

Вже у власному Telegram-каналі Федоров розповів докладніше про нову закупівлю. За його словами, нова партія складається із 1700 одиниць літальних апаратів.

"Серед них — ударні та розвідувальні коптери. "Пташки" зі штучним інтелектом, який допоможе ефективно розпізнавати, а потім знищувати ворожі цілі", — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні зараз розгортається повноцінна "війна дронів", і в деяких аспектах Україна поки що відстає від ворога.