Допомогти збити російську ракету може кожен: волонтер розповів, як в Україні працює "єППО"

Мобільний додаток зміг допомогти силам ППО

Під час масштабного ракетного удару по Україні вдень 26 липня багато жителів нашої країни допомогли силам ППО виявити та перехопити російські ракети.

Як розповів керівник групи одеських розробників "Технарі" Геннадій Сульдін, у цьому допоміг їх додаток "єППО", який є в App Store і Google Play.

"530 громадян подбали про безпеку інших українців і, побачивши чи почувши крилату ракету, натиснули в додатку єППО велику червону кнопку. За 2-4 секунди ці сповіщення обробляв штучний інтелект єППО та видавав на мапу програми червоні точки — координати виявлених українцями низьколітаючих ракет" — сказав він.

Він зазначив, що штучний інтелект зміг побудувати маршрути найімовірніших шляхів прольоту ракет і допоміг передбачити, де вони будуть за кілька хвилин.

Дані потім були передані силам ППО, підрозділи яких завдяки цій інформації змогли покращити ситуаційну поінформованість.

"Велике дякую всім тим хто сьогодні або раніше сповіщав ППО про ракети чи шахеди та допомагав збити літаюче болотне ла**о. Хто подбав про безпеку інших українців. Уклін вам, найкращі, за рятування від можливих смерті, каліцтва чи поранень цивільних та військових", — додав він.

єППО

Нагадаємо, "Телеграф" раніше зміг поспілкуватися з Сульдіним та дізнатися, як його команда допомагає ЗСУ і чому вони вирішили займатися допомогою сил ППО.