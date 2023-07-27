ЗСУ розпочали велику операцію на важливій ділянці фронту: свіжі карти боїв

Ворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції під Старомайрським

Йде 519-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 26 липня українські сили розпочали велику контрнаступну операцію у західній частині Запорізької області та, ймовірно, прорвали деякі заздалегідь підготовлені російські оборонні позиції на південь від Оріхова.

Про це повідомляється у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

26 липня українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту та просунулися на окремих ділянках. Росіяни вели наступальні дії на рубежі Куп’янськ — Сватове — Кремінна, у Бахмуті, на рубежі Авдіївка — Донецьк та на заході Запорізької області. На окремих ділянках окупантам удалося просунутися.

Луганська та Харківська області

За даними Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Новоселовського.

Луганська область

Російські війська продовжували наступальні операції у Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 липня, показують, що окупанти просунулися на південь від Діброви.

Донецька область

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують успішні наступальні дії на південному фланзі Бахмута. Бої тривають поблизу Клищіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі атаки на північ від Хромового, на північ від Клещіївки, на схід від Ступочок, біля Диліївки та на схід від Дружби.

Бахмутський напрямок

Російські війська здійснили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Генштаб України повідомив, що ворог без успіху наступав біля Авдіївки та Мар’їнки.

Донецька область

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"Південна вісь"

Українські війська 26 липня продовжили наступальні дії на заході Донецької області та досягли успіху на південь від Великої Новосілки. Геолокаційні кадри захоплення українськими військами полонених 247-го гвардійського десантно-штурмового полку (7-ї дивізії ВДВ) у Старомайорському показують, що Сили оборони просунулися до північно-східної частини населеного пункту.

Спікер Таврійського угруповання військ ЗС України майор Валерій Шершень повідомив, що українські штурмові підрозділи просунулися біля Старомайорського по фронту півкілометра завширшки та 750 метрів.

Запорізька область

Російські війська намагалися повернути втрачені позиції у західній частині Донецької області 26 липня, але не досягли успіху. У Генштабі України заявили, що ворог безуспішно намагався повернути втрачені позиції під Старомайрським.

"Українські війська 26 липня розгорнули значну механізовану контрнаступну операцію на заході Запорізької області і просунулися на південь від Оріхова. У Міноборони росії стверджували, що українські війська здійснили "масовану атаку" трьома батальйонами, посиленими танками, на Оріхівському напрямку, а один що в атаці брало участь понад 80 одиниць бронетехніки, хоча ISW не може підтвердити, що атака мала місце в такому масштабі, і російські заяви, ймовірно, перебільшені", — йдеться у звіті.

Геолокаційні кадри показують, що українські сили просунулися приблизно на 2,5 км на північний схід від Роботиного.

Херсонська та Миколаївська області

Російські джерела значно розходилися в оцінці масштабу української атаки та втрат, стверджуючи, що в ній було використано від 30 до 80 одиниць бронетехніки. Велика розбіжність свідчить, що результати атаки досі незрозумілі, а тактична ситуація на місці залишається дуже складною.

26 липня російські війська здійснили обмежені та невдалі наземні атаки на заході Запорізької області. Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно намагалися відновити втрачені позиції на північний схід від Роботиного.

Нагадаємо, раніше в мережі з’явилося ефектне відео невдалої спроби російського штурму — під Кліщіївкою ЗСУ влаштували ворогу "теплий" прийом.