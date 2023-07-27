Займе від одного до трьох тижнів: у США назвали головну мету наступу ЗСУ на даний момент (карта)

Фронт у Запорізькій області є одним із трьох напрямків українського контрнаступу

У середу, 26 липня, українські війська розпочали велику контрнаступну операцію на півдні України. Її мета — просунутися через російські мінні поля та інші укріплення у напрямку міста Токмак, а у разі успіху до Мелітополя та Азовського моря.

Як пише The New York Times, про це українські офіційні особи повідомили американських чиновників.

Мета маневру – перерізати так званий сухопутний коридор між окупованою росією територією материкової України та Кримом. Програма мінімум — просунутися настільки, щоб стратегічно важливий півострів опинився у зоні досяжності української артилерії. З початку захоплення Криму у 2014 році росія використовує його як базу для свого Чорноморського флоту, а тепер і для постачання своїх військ на півдні України.

Як заявили українські офіційні особи у Вашингтоні, нова операція у разі успіху може зайняти від одного до трьох тижнів.

При цьому фронт у Запорізькій області є одним із трьох напрямків українського контрнаступу. Одна з військових цілей України — вийти до Азовського моря, вбивши клин між окупованими росією територіями на півдні та сході України.

Зазначається, що запекла протидія окупантів змусила українців скоригувати свою тактику. Однак, за словами української сторони, українські воїни все ж таки просуваються вперед, і в деяких місцях їм вдалося прорвати першу лінію російської оборони.

Деякі офіційні особи натякають, що це може відкрити шлях до швидшого просування найближчими тижнями. Водночас військове командування прагне випрямити лінію фронту і не допускати виступів. Через них підрозділи, що наступають, можуть зазнавати ударів з флангів.

Як повідомляв "Телеграф", Олексій Данилов відповів на закиди в "повільному" контрнаступі ВСУ і розповів, чи є небезпека, що через це Захід скоротить військову допомогу Україні.