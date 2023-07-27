"росію потрібно добити до кінця": Тарас Чмут пояснив, чому Україна не має іншого виходу

За словами військового експерту, Україна не зробила висновки з 2014 року.

росія може консолідуватися навколо поразки, якщо Україна піде на перемовини з кремлем, але українці на другий день після перемоги всі пересваряться, тому що вони не зможуть об’єднатися в підготовці до наступної війни. І це краще не перевіряти.

Про це військовий експерт, засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернись живим" Тарас Чмут розповів в інтерв'ю BBC.

"Я допускаю, що росія може консолідуватися навколо поразки. І от тоді, вже в наступну велику війну, ми програємо, бо ми не будемо готуватися, ми будемо класти бруківку, ми будемо сваритися, ми будемо проводити чергові перевибори, ділити три копійки, а вони будуть готуватися до війни. Бо вони будуть ображені і злі, бо якась Україна їх перемогла, але не до кінця. Тому важливо ворога добивати до кінця, щоб не було спроб і бажання переграти сценарій",- розповів військовий експерт.

За його словами, Україна не зробила належних висновків з 2014 року.

"Ми робили дуже багато всього різного, але ми не готувались до повномасштабної війни з росією. І це проблема. Бо якби готувалися, цієї війни б не було". — додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відмовляється повертатися до переговорного процесу з російським диктатором володимиром путіним, тому що не впевнений, що лідер рф досі живий.