ЗСУ отримають важливе озброєння: захистить від дронів і не лише (фото та відео)

Вогонь може вестися дистанційно, що робить стрільбу з гармати безпечною для розрахунку

Найближчим часом Україна отримає ще дві новітні ЗРК Skynex із гарматами калібру 35-мм. Вони призначені для операцій ППО дуже малого радіусу дії, де керовані ракети є малоефективними і особливо добрі для знищення дронів.

Про це повідомив німецький концерн Rheinmetall.

"У другій половині 2023 року Україна отримає дві новітні системи протиповітряної оборони Skynex, включаючи боєприпаси повітряного вибуху", — повідомили у компанії.

Зазначається, що успішне використання ЗСУ зенітних установок Gepard показує важливість протиповітряної оборони гарматного типу, особливо при перехопленні крилатих ракет і безпілотників.

Skynex працює на базі вантажного авто, з основною зброєю у вигляді скорострільної 35-мм зброї "Ерлікон", до якої можна приєднати радар виявлення Oerlikon X-TAR3D Tactical, 35-мм спарену гармату Oerlikon, лазерну гармату Oerlikon і нову ракету Denel Chee RAM.

Таке озброєння робить систему універсальною, хоча в першу чергу призначена для боротьби з невеликими безпілотниками. При цьому 35-мм снаряди системи значно дешевші, ніж аналогічні системи ППО, на базі керованих ракет. Знищення повітряної мети може коштувати близько 4 тисяч євро, що майже в 100 разів дешевше за запуск ракети IRIS-T. Крім того, вони не піддаються впливу електронних засобів протидії під час пострілу.

Гармата Oerlikon при калібрі 35-мм має скорострільність до 1000 пострілів за хвилину, дальність стрільби становить чотири кілометри. Комплекс також оснащений радаром стеження X-Band, що забезпечує функцію автономного пошуку мети. Ще одна важлива перевага у можливості ведення вогню дистанційно, що робить стрілянину з гармати безпечною для розрахунку.

Нагадаємо, у квітні 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як ЗСУ використовуватимуть лазерні ціловказівники, які отримали від Німеччини.