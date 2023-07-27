Виконують зимовий план Києва та Заходу: у Британії заспокоїли щодо контрнаступу ЗСУ

ЗСУ продовжують тримати напоготові вогневу міць

Контрнаступ Збройних сил України йде за планом, розробленим Києвом та Заходом взимку цього року. При цьому повільні темпи наступальних операцій пояснюються необхідністю берегти особовий склад та техніку для подальшого прориву.

Про це заявив заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіппі в інтерв’ю газеті Daily Telegraph.

"Зараз Україна виправдовує наші очікування. Загалом вони виконують план, який був розроблений разом із нами, з американцями та іншими сторонами протягом зими. Це не голлівудський фільм. Не буде моменту, коли поїдуть танки, заграє музика, покажуть низку ефектних". військових кадрів, а наприкінці — перемога до вересня", — сказав він.

Цим Хіппі відкинув побоювання щодо того, що операція українських сил застопорилася, після критичної оцінки з боку Німеччини, яка потрапила до мережі.

Заступник міністра додав, що зараз Україна проявляє "належну обережність", відмовляючись відправляти на мінні поля отриману від союзників зброю та своїх людей. Він додав, що ЗСУ продовжують тримати напоготові вогневу міць, щоб зробити прорив у найкращий момент.

"Ми все ще чекаємо, коли українці надішлють другий ешелон проти тієї осі, яку вони оберуть", — сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Німеччині різко висловилися щодо українського контрнаступу, коментуючи, як воїни ЗСУ використовують військові прийоми, отримані ними під час навчання на Заході. Незабаром депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер відкинув таку критику і зазначив, що німці "не перебувають в окопах і тому не повинні критикувати, сидячи у теплих кріслах і не маючи даних про ситуацію на місці".