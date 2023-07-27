До закінчення "матчу" ще далеко: відомий волонтер прокоментував слова Буданова про хід війни

Журналісти запропонували провести аналогію, наклавши місяці повномасштабної війни на футбольний матч, і запитали, який зараз рахунок

Якщо провести футбольну аналогію війни України з росією, то зараз у "матчі" добігає кінця перший тайм, а рахунок протистояння — 2:2, а не 70-та хвилина за рахунку 1:1, як вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Про це ветеран АТО, волонтер, засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут розповів в інтерв'ю BBC.

"Я дуже гарно розумію, звідки формується думка Буданова, і вона абсолютно логічна з точки зору його системного бачення. Зверніть увагу, він — чи не єдина посадова особа, яка має свою лінію, дуже специфічну, яку тримає ще з довоєнного часу. Він не стрибає, як багато хто, зі зради в перемогу. В рамках своєї чіткої лінії він дуже послідовний, і це дуже велика рідкість як для наших посадових осіб", — заявив волонтер.

Так, за словами Чмута, він не вірить, що зараз 70-та хвилина.

"Хоча мені б дуже хотілося, щоб так було. Я би сказав, що зараз завершується перший тайм. Наш наступ, літо, осінь — це все перший тайм. Тобто зараз десь 30-та хвилина, рахунок… 2:2", — додав ветеран АТО.

Як повідомляв "Телеграф", начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Україна має менше 10 місяців часу, щоб досягти успіху в контрнаступі.