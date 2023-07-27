Мільйона людей мало: Тарас Чмут пояснив, чому готуватися до армії варто всім українцям

На війні знайдеться місце для всіх, головне — це мотивація

Сили оборони України налічують буквально мільйон людей, і цього все одно недостатньо. Кожен українець має бути готовим до того, що в цій війні всі будуть служити — так чи інакше, рано чи пізно.

Таку думку висловив ветеран АТО, волонтер, засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут в інтерв'ю BBC.

"Не може бути відмазкою "я нічого не вмію, я нічого не знаю". Якщо ви вмієте користуватися телефоном, у вас дві руки і дві ноги, що насправді не обов’язково з точки зору ніг, то ви вже можете виконувати якусь роботу в армії", — сказав Чмут.

Він додав, що на війні знайдеться місце для всіх – від журналістів до будівельників, від ремонтників до геймерів, — аби було бажання і мотивація.

"Тому не треба всім вміти в перший день служби стріляти з усіх видів озброєння. Достатньо мати бажання і мотивацію. Зараз, поки ви не там, у вас є унікальна можливість підготувати себе з точки зору курсів, вивчення матеріалів, літератури, виправлення або поправляння здоров'я, фізичної підготовки і так далі. Але, в будь-якому разі, давайте називати речі коректно: ми маємо бути готові, що так чи інакше служити будуть всі", — наголосив ветеран.

При цьому він застеріг від того, щоб сприймати будь-якого чоловіка на вулиці як того, хто намагається уникнути служби в армії.

"Якщо іде молода людина ввечері з дівчиною, з квітами – ви ж не знаєте, можливо, це людина, яка півтора року відвоювала, і це її перша відпустка. Не дуже гарно робити такі узагальнення. Дуже багато людей, яких ми бачимо на вулиці, так чи інакше залучені до сил оборони — були залучені або залучені зараз, або допомагають, або працюють і так далі", — навів аргументи Чмут.

Він додав, що при цьому не можна всіх одномоментно забрати в армію, бо країна має функціонувати.

"Тому так, як це було в 2014 році, в якийсь момент ми почнемо когось на когось міняти. Буде той момент, коли когось, хто відвоював рік, півтора, два, поміняють на когось, хто цього ще не робив. Почнеться процес ротації. І це означає, що будуть брати тих, хто ще не був. І так воно дійде до кожного", — пояснив волонтер.

За його словами, хоча поки президент Володимир Зеленський на питання про ротацію каже "воювати до перемоги", і зараз дійсно немає іншого шляху, з часом все може змінитися.

"Зараз немає іншого сценарію, як діяти. У нас не вистачає толкових, мотивованих, підготовлених людей, їх немає. Нам складно. У нас проблема з людьми. У нас купа людей виїхало, купа людей постраждали від війни", — каже Чмут.

Він зазначив, що хоча Сили оборони налічують буквально мільйон людей — їх все одно мало.

"Тому що настільки величезна війна, настільки великі кордони, настільки велика лінія фронту, настільки багато об'єктів треба прикривати в тилу і так далі. Ми велика країна…", — резюмував Тарас Чмут.

Як повідомляв "Телеграф", Верховна Рада України вкотре продовжила дію воєнного стану та мобілізації до 15 листопада 2023 року (90 днів). Це вже восьме продовження від початку повномасштабної війни.