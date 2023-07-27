Ще одна перемога: ЗСУ звільнили дуже важливий населений пункт на півдні (мапа)

Окупантів прогнали морпіхи разом із ТрОшниками

Збройні сили України продовжують свій контрнаступ. 27 липня з’явилася інформація про новий успіх Сил оборони.

Про це повідомив відомий військовослужбовець ЗСУ Серж Марко.

За його даними, йдеться про населений пункт на півдні України під назвою Старомайорське (Донецька область). Варто зазначити, що це село часто з’являлося у різних зведеннях, а про перевагу ЗСУ у боях за нього офіційно говорили ще 18 липня.

Так виглядає Старомайорське на карті бойових дій:

Нагадаємо, що спікер 128-ї окремої бригади ТрО Дніпра Олександр Курбатов днями наголошував на важливості даного населеного пункту.

"Вже можна про це говорити. Це біля Великої Новосілки. Наші вже зайшли та "зачепилися" у селі Старомайорське. Це пануюча висота. І це дуже важливо ", — говорив він.

Тепер, якщо вірити Марко, ця висота вже за Україною.

"Щось російські морпіхи перед українськими морпіхами не дуже котируються. Повага 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського яка після важких боїв в обороні впевненно крокує вперед. Мало хто знає, як їм важко. Повага трошникам, які втримали темп та гідно підтримали побратимів", — коментує новина військовий.

Наголосимо, що офіційної інформації з цього приводу поки що не надходило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в США заговорили про нову масштабну операцію ЗСУ. Її мета — просунутися через російські мінні поля та інші укріплення у напрямку міста Токмак, а у разі успіху до Мелітополя та Азовського моря.