Надто переоцінені: відомий волонтер пояснив, чому касетні боєприпаси — не "диво-зброя"

Волонтер розповів про застосування снарядів в Україні

Передача касетних боєприпасів Україні, про що повідомили США, викликала неоднозначну реакцію з боку партнерів Києва, але ця зброя переоцінена і не зможе змінити хід війни.

Про це ветеран АТО, волонтер, засновник "Українського мілітарного центру", голова фонду "Повернися живим" Тарас Чмут заявив в інтерв'ю ВВС.

"До Німеччини менше питань. Але мені дивно це чути від Великої Британії, яка є одним з найбільших і найрішучіших наших партнерів в цій війні, і там, де багато інших країн кулуарно вагаються, Британія бере лідерство і каже: "Робіть, ми допоможемо" або "Ми підтримуємо", або де треба, закриває очі", — повідомив волонтер.

За словами Чмута, касетна зброя переоцінена і, на відміну від літаків, які дійсно є критично важливими, від РСЗО HIMARS, далекобійних ракет ATACMS, які теж важливі в нормальних кількостях, вона додає Україні певні нові можливості.

"Десь компенсує вичерпання запасів подібної радянської зброї, але при цьому не є чимось таким, що от отримали – і все, війна змінилась", — додав він.

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов "Телеграфу" розповів, що застосування касетних боєприпасів, які Україна отримала від західних партнерів, навпаки — може змінити ситуацію на фронті на нашу користь.