"Наша. Найкраща. Непереможна": Українці захопилися вчинком фехтувальниці Ольги Харлан

Мережу переповнюють слова підтримки

Українців в захваті від вчинка нашої шаблістки Ольги Харлан, яка відмовилася тиснути руку суперниці-росіянці, через що на міжнародному турнірі стався скандал. У мережі пишуть їй теплі слова, присвячують картинки та підтримують після, на думку більшості, не справедливого рішення про її дискваліфікацію.

Про це повідомляє "Телеграф".

Для початку нагадаємо, що інцидент стався на старті чемпіонату світу з фехтування у Мілані. Там Ольга Харлан перемогла росіянку Ганну Смірнову. Після поразки Смірнова попрямувала до Харлан для вітання, проте Ольга виставила шаблю перед росіянкою, відмовивши їй у рукостисканні. За правилами FIE, українка таким чином нібито "виявила неповагу" до суперниці, через що й відбулася дискваліфікація.

За нашу спортсменку заступилися як політики, так і прості громадяни. Приміром, радник Офісу президента України Михайло Подоляк показав, ким насправді була суперниця Харлан.

"Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, яка вбиває українців і нищить наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за небажання тиснути руку росіянці. Міжнародна федерація фехтування (МФФ), це треба сприймати як позицію? Чи не пахнуть російські гроші кровʼю?" , — Каже Подоляк.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав МФФ відновити права Харлан та дозволити їй брати участь у змаганнях.

"Ганна Смірнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти брудно з рукостисканням. Саме так діє російська армія на полі бою. Ольга Харлан виграла чесний конкурс і показала себе гідно", — сказав він.

Видатний український журналіст Петро Шуклінов заявив, що пишається своєю співвітчизницею.

"Наша. Найкраща. Непереможна", — пише він.

Колишній голова Державної митної служби України Максим Нефьодов також висловив гордість за українку та додав до свого посту промовисту картинку.

Слова підтримки фехтувальниці висловили й інші українці:

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кулеба відреагував на ганебну обструкцію української тенісистки на Ролан Гаррос.