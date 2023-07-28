Страхування життя та здоров'я під час війни. Які є варіанти і як не втратити виплату?

Для військових теж є програми страхування, однак їх помітно менше

У той час, коли росія здійснює агресію та намагається знищити наш народ, життя та здоров'я стають найціннішими активами, які потребують захисту. Лише за останнім звітом Офісу генерального прокурора відомо, що кількість постраждалих через війну зростає — жертвами лише офіційно стали понад 1574 дитини (і це не враховуючи кількість жертв на окупованих територіях). Такі болючі цифри дають підстави обдумати, як можна забезпечити додатковий захист для себе та близьких. Одним із кроків, який може гарантувати принаймні фінансову стабільність, є страхування здоров'я та життя.

"Телеграф" розповідає, як війна вплинула на український ринок life-страхування, а також які варіанти пропонують держава та приватні страхові компанії для захисту життя.

Під час воєнного стану попит на страхові поліси зростає

За даними НБУ у 2021 році ринок страховиків був другим за розміром активів серед небанківських фінансових установ. В цілому обсяг активів страховиків становив 65 млрд грн. Вже традиційно, приріст зазначених показників був забезпечений зростанням у сегменті life.

На початку повномасштабного вторгнення ринок, як і багато інших, зазнав кризи, однак з часом клієнти знову почали повертатися до питань свого фінансового захисту, вносити чергові платежі, укладати нові договори. У висновку сумарні активи ринку не тільки збереглися, а й продовжують примножуватися.

Огляд НБУ страхового ринку України за 2022 рік

Загальний обсяг активів страховиків станом на 31 березня 2023 року склав 69,4 млрд грн. Страхові компанії швидко адаптували процеси з урегулювання страхових випадків до умов воєнного стану.

Що входить до категорії нещасних випадків, зумовлених війною?

Багато страхових полісів вже стандартно включають покриття не тільки побутових нещасних випадків, але й тих, що виникли в результаті воєнних дій. Зазвичай до цього типу відносять влучення снарядів, мін, куль, обрушення будівель, наслідки пожежі, мінування територій тощо.

Зазвичай такі програми розповсюджуються лише на цивільних осіб. Тобто військовослужбовцям ЗСУ, прикордонникам, співробітникам ДСНС, СБУ, поліції, Територіальної оборони оформити страхування важче. Однак існують окремі програми, що покривають навіть військові ризики.

Як працює алгоритм та які документи треба?

Розрізняють два види страхування: ризикове страхування та накопичувальне страхування. Перший вид (ризиковий) передбачає невеликі періодичні внески клієнта у страхову компанію. Зазвичай їх треба робити щомісяця. У разі виникнення нещасного випадку страховий клієнт або його родичі отримають велику разову компенсацію. Якщо ж страховий випадок у період дії договору не відбувається — клієнт нічого не отримує.

У накопичувальному виді страхування всі внески клієнта зберігаються на спеціальному рахунку у страховій компанії та повертаються після закінчення угоди з відсотками. У випадку страхової події клієнт (або його родичі) отримують повну страхову суму, передбачену у договорі. Зазвичай вона суттєво перевищує суму платежів.

У контексті страхування життя під час воєнного стану, частіше застосовуються ризикові страхові поліси. Як розповіли у страховій компанії ARX, процедура у багатьох компаній типова.

Після того, як страховий план і премія підтверджені, укладається договір страхування між страховою компанією і страхувальником. У договорі зазначаються умови покриття, страхові суми, строк дії та інші деталі. Страхувальник регулярно сплачує премію — це може бути місячний, щоквартальний або щорічний платіж в залежності від умов договору.

При настанні випадку, що має ознаки страхового, клієнт або особа-отримувач виплати телефонує до Контакт-центру страхової компанії для реєстрації події.

Далі фахівець відділу врегулювання приймає справу в роботу та направляє Страхувальнику електронною поштою перелік документів що необхідно направити для розгляду справи.

Після того як були відправлені всі документи, вони підлягають розгляду та прийняттю рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхового відшкодування. При цьому подаються наступні документи:

акцепт (надається, якщо Договір укладено в паперовому вигляді);

документ, що посвідчує особу одержувача страхової виплати та довідку про присвоєння ідентифікаційного податкового номера;

свідоцтво РАГСу про смерть Застрахованої особи;

акт про нещасний випадок або документ від компетентних органів, який підтверджує, причини, обставини що смерть (травма) Застрахованої особи настала внаслідок нещасного випадку;

медична довідка, яка свідчить про тілесні ушкодження Застрахованої особи;

виписка з медичної карти стаціонарного або амбулаторного хворого (в залежності стаціонарно чи амбулаторно проводилось лікування), в якому проводилось лікування з травматичного ушкодження з вказаним повним діагнозом, датами початку захворювання, госпіталізації (якщо така мала місце – дата надходження та виписки зі стаціонару), проведеним обстеженням та лікуванням);

"З метою забезпечення максимальної прозорості та об'єктивності у процесі страхування, хотів би звернути увагу на те, що перелік документів може розширюватись у випадку, якщо наявні сумніви щодо обставин травми чи смерті", — говорить в коментарі для Телеграфу головний спеціаліст продукт-менеджменту компанії ARX Life Олег Гебеш.

Як довести що травма отримана саме внаслідок воєнних дій?

Якою б не була ваша угода, рекомендація одна – уважно читайте договір. Іноді незначні відхилення від алгоритму можуть призвести до відмови у компенсації.

Є деякі загальні критерії, які можуть допомогти підтвердити, що ваша травма пов'язана з російською агресією: