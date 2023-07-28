Чекати залишилося недовго: у США озвучили терміни постачання танків Abrams в Україну

Танки надійдуть в Україну не безпосередньо із США

США планують розпочати постачання танків Abrams до України у вересні поточного року. Це допоможе ЗСУ у контрнаступі.

Про це повідомляє Politico з посиланням на шістьох людей, знайомих із планом. Зокрема, йдеться про чиновника міністерства оборони, представника США, представника галузі, помічника конгресмена і ще двох людей, знайомих з дискусіями.

Постачання планують розпочати у серпні, а перші танки прибудуть в Україну на поле бою приблизно у вересні. Спершу кілька танків Abrams направлять до Німеччини для остаточного ремонту, після чого перша партія одразу вирушить до України. Раніше в Пентагоні заявляли, що американські танки потраплять до України цієї осені.

Постачання пройдуть у більш короткі терміни через те, що США передадуть старіші моделі M1A1 замість більш сучасної версії A2. На доставку сучасної моделі пішов би рік, зауважили анонімні чиновники. Плани про передачу поки що тримаються в секреті та перебувають на стадії обговорення.

Крім танків, США хочуть розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16 до того, як доставлять військові літаки, можливо, до кінця року.

"Адміністрація Байдена заявила, що хоче якнайшвидше доставити Україні більше зброї як для допомоги в контрнаступі, так і для зміцнення оборони країни в довгостроковій перспективі", — передає Politico.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що взимку у США шукали варіанти, як передати Україні танки Abrams якнайшвидше. Влада країни припустила, що може передавати свої запаси зі складів.